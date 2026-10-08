Koç'tan File'nin Sultanları'na 1 milyon Euro destek

Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 yazını tarihi başarılarla tamamlayarak Türkiye’yi bir kez daha gururlandırdı. Filenin Sultanları, önce Milletler Ligi’nde şampiyonluğa ulaşırken, ardından Avrupa Şampiyonası’nda da zirveye çıkarak çifte kupa sevinci yaşattı. Milli voleybolculara bu başarılarının ardından Koç Holding’den de dikkat çeken bir jest geldi. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın sporcuları ve teknik ekibi ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı yemekte ağırladı. Abdülmecid Efendi Korusu’ndaki Telezzüz’de gerçekleştirilen buluşmada, Filenin Sultanları’nın Türk sporuna kazandırdığı değer ve son yıllardaki uluslararası başarıları konuşuldu.

ÖMER KOÇ'TAN SULTANLAR'A ÖVGÜ

Gecede milli takım oyuncularını ve teknik ekibi tebrik eden Ömer Koç, Filenin Sultanları’nın yalnızca kazandıkları kupalarla değil, gençlere ve kadınlara ilham veren yönleriyle de önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Koç, milli takımın son yıllarda elde ettiği başarılara dikkat çekerek sporcuların gençlere örnek olduğunu belirtti. Koç Holding olarak sporu uzun yıllardır desteklediklerinin altını çizen Ömer Koç, OPET ve Arçelik aracılığıyla A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yanında olmaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Yemekte en dikkat çeken gelişme ise Rahmi M. Koç’un Filenin Sultanları’na vereceği destek oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Koç Topluluğu’nun A Milli Kadın Voleybol Takımı’na 1 milyon euro destek sağlayacağını açıkladı.

Üstündağ, Türk voleybolunun son yıllarda elde ettiği başarıların sürdürülebilir olması açısından sponsor desteğinin önemine dikkat çekti.

Koç Topluluğu şirketlerinin uzun yıllardır voleybol ve milli takımın önemli destekçileri arasında yer aldığını belirten Üstündağ, 1 milyon euroluk desteğin Türk voleybolu açısından önemli bir katkı olduğunu ifade etti.

Üstündağ ayrıca Rahmi M. Koç’a, Ömer Koç’a, Ali Koç’a ve Koç Topluluğu’na Türk voleyboluna verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.