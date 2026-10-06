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Sponza'dan, sert tepki

Milli sporcu İbrahim Kutluay ile yıllardır birlikte olan Edvina Sponza ayrılığın ardından sosyal medyadan ilişkisine dair sorulara cevaplar verdi

Giriş: 06 Ekim 2026, Salı 15:19
Sponza'dan, sert tepki
Sponza'dan, sert tepki

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Edvina Sponza, milli sporcu İbrahim Kutluay ile olan ilişkisini yıllardır bir dargın bir barışık sürdürüyordu. Ayrılığın ardından İbrahim Kutluay, eski eşi Demet Şener ve çocukları İrem ve Ömer’le Yunanistan’ın Paros Adası’na gitti. Aynı masada yemek yiyen eski eşlerin aile tatilinden fotoğrafları da paylaşıldı. Yemekte Şener, Kutluay ve çocuklarının fotoğrafını çekerken; Kutluay da eski eşiyle çocuklarını fotoğrafladı. Bu gelişmelerin ardından Edvina Sponza, kurduğu güzellik merkezinin sosyal medya hesabından İbrahim Kutluay ile olan ilişkisine dair yapılan yorumlara cevap verdi. Bir takipçisinin ''Senin için mi o güzel karısını bıraktı? sorusunu 'Evet' diye yanıtlayan Edvina Sponza, bir başka takipçinin 'Kutluay, 4 yıl nasıl aşk yaşamış hala inanamıyorum'' yazması üzerine, ''13 yıl, 4 yıl değil'' diyerek karşılık verdi.

İbrahim Kutluay Edvina Sponza
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