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Şen'in 70'ler stili...

Begüm Şen, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yeni imajını gözler önüne serdi.

Giriş: 07 Ekim 2026, Çarşamba 10:19
Şen'in 70'ler stili...
BEGÜM ŞEN 
BEGÜM ŞEN 
BEGÜM ŞEN 
BEGÜM ŞEN 
BEGÜM ŞEN 
BEGÜM ŞEN 
BEGÜM ŞEN 
BEGÜM ŞEN 
BEGÜM ŞEN 
Şen'in 70'ler stili...
BEGÜM ŞEN 
BEGÜM ŞEN 
BEGÜM ŞEN 
BEGÜM ŞEN 
BEGÜM ŞEN 
BEGÜM ŞEN 
BEGÜM ŞEN 
BEGÜM ŞEN 
BEGÜM ŞEN 

Uzun süredir yaşamını ailesiyle birlikte Amerika’da sürdüren cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Begüm Şen, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yeni imajını gözler önüne serdi. Takipçilerinin büyük beğenisini toplayan Şen, bu kez 1970’lerin ikonik güzellik anlayışını günümüze taşıdı. Fransız sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’nun zamansız tarzından ilham alan Begüm Hanım, hacimli saçları ve yumuşak dalgalarıyla dikkat çekti. Klasik ve nostaljik dokunuşları modern bir çizgiyle buluşturan Şen’in bu yeni görünümü, takipçilerinden tam not aldı. Bir dönemin efsaneleşen Fransız şıklığını günümüz trendleriyle harmanlayan Begüm Şen, paylaşımıyla 70’ler modasının ve nostaljik saç stillerinin etkisini yeniden hissettirdi.

Begüm Şen Amerika stil 70ler
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