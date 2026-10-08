'Zamanın İki Yakası' sergisi...

Portakal Sanat Kültür ve Müzayede Evi, Atina’nın köklü sanat kurumlarından Kalfayan Galleries iş

birliğiyle, Antonis Donef’in İstanbul’daki ilk kişisel sergisi “Zamanın İki Yakası / Two Shores of Time”ı ağırlıyor. Sanatçının farklı dönemlerinden seçilen 19 eserin yer aldığı sergi, Donef’in ansiklopedi, atlas ve eski basılı kaynaklardan topladığı sayfalar üzerine kurduğu katmanlı dünyayı İstanbul’a taşıyor. Eserlerinde çizgi, metin ve hafıza iç içe geçerken geçmiş, yalnızca geride bırakılmış bir zaman olmaktan çıkarak bugünün yüzeyinde yeniden beliriyor. Donef; farklı dönemlere ait imgeleri, sözcükleri ve bilgi parçalarını titiz bir el işçiliğiyle bir araya getiriyor. Böylece her eser, geçmişle bugün arasında açılan yeni bir düşünce alanına dönüşüyor. Bilginin kalıcılığı ile insan hafızasının kırılganlığı arasındaki gerilim, serginin temel duygusunu oluşturuyor. Atina ve İstanbul, tarih boyunca karşılaşmaların, ayrılıkların ve yeniden kurulan bağların iki güçlü kıyısı oldu. “Zamanın İki Yakası”, bu iki şehrin ortak belleğinden hareketle yalnızca geçmişe bakmıyor; geleceğe, yeni kuşaklara ve sanatın birleştirici gücüne de alan açıyor. Kalfayan Galleries ile Portakal Sanat Kültür ve Müzayede Evi’ni bir araya getiren sergi, iki şehir arasında yeni ve kalıcı bir kültür köprüsünün ilk adımını oluşturuyor. Portakal’ın yüzyılı aşan geleneğiyle Kalfayan Galleries’in çağdaş sanat birikimi, Antonis Donef’in eserlerinde ortak bir zamana kavuşuyor. Geçmişin izlerini bugünde yeniden okuyan “Zamanın İki Yakası / Two Shores of Time”, izleyicisini henüz keşfedilmemiş yollara doğru bakmaya davet ediyor.

Sanatçı Antonis Donef, 7 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşecek ön gösterimde izleyicilerle bir araya

gelecek.

Onur AYDIN