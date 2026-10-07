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Mermerci'nin yalısına vapur çarptı!

Kandilli'deki babadan kalma Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nda oturan Derin Mermerci, gece yarısı büyük bir kaza atlattı. Kontrolünü kaybedip rıhtımdaki yata vurarak yalıya çarpan yolcu vapuru evdekilere korku dolu anlar yaşattı.

Giriş: 07 Ekim 2026, Çarşamba 09:32
Mermerci'nin yalısına vapur çarptı!
GENEL
GENEL
GENEL
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
GENEL
Mermerci'nin yalısına vapur çarptı!
GENEL
GENEL
GENEL
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
GENEL

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci, dün gece büyük bir tehlike atlattı. Kandilli sahilindeki 200 yıllık babadan kalma Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nda oturan Mermerci'nin evine, kontrolden çıkan bir yolcu vapuru çarptı. Gece saatlerinde Boğaz turu yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle sürüklenen gemi, Mermerci'nin yalısının rıhtımında duran yata çarptıktan sonra doğrudan yalıya daldı. Yaşadığı şoku ve üzüntüyü sosyal ağlarda paylaşan Derin Mermerci, olay anında çocuklarının evde olduğunu ve büyük bir korku atlattıklarını vurguladı. "Ellerim titriyor" sözleriyle yaşadığı olayı anlatan ünlü isim, yaşanan zarar nedeniyle yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını ifade etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde vapurun hızla yalı bahçesine yanaşıp çarptığı net bir şekilde görüldü. Derin Mermerci, bir röportajında Boğaz'daki yalı hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Mermerci, "Yalı hayatı herkesin sandığı kadar iyi değil. Babamın bana bıraktığı yalıda sürekli bir sorun çıkıyor. Tek avantajı, direkt tekne ile karşıya geçebilmem." ifadeleri ile dikkat çekmişti.

derinmermerci Kaza vapur
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