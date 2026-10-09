Ailece doğum günü...

Ünlü iş insanı Suzan Şen, kızı Melisa'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Şen, ailece bir araya geldikleri mutlu anların yer aldığı bir fotoğrafın altına duygusal bir not ekledi. Şen, paylaşımında, "Ailemizle, sevgimizle ve güzel anılarımızla… Bugün Melisa’mızın doğum günü. İyi ki doğdun güzel kızımız; hepimizi bir araya getiren neşemizsin. Seni çok seviyoruz, prensesimiz." ifadelerini kullandı. Takipçileri tarafından büyük ilgi gören paylaşımın altında Şen'in kızı Melisa'ya olan sevgisi ve aralarındaki güçlü bağ gözlerden kaçmadı. Binlerce tebrik ve iyi dilek mesajı alan paylaşıma, ünlü isimlerden de kutlama mesajları yağdı.