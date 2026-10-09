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Ailece doğum günü...

Suzan Şen, kızı Melisa Keçeli'nin yeni yaşını aile arasında düzenlenen samimi bir kutlamayla renklendirdi. Şen, sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğrafına "Hepimizi bir araya getiren neşemizsin" notunu düşerek kızının doğum gününü duygusal sözlerle kutladı.

Giriş: 09 Ekim 2026, Cuma 09:52
Ailece doğum günü...
NEDİM, LARA, MELİSA KEÇELİ, SUZAN ŞEN, ENGİN, ORHAN KEÇELİ 
LARA, MELİSA KEÇELİ, SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
Ailece doğum günü...
NEDİM, LARA, MELİSA KEÇELİ, SUZAN ŞEN, ENGİN, ORHAN KEÇELİ 
LARA, MELİSA KEÇELİ, SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN

Ünlü iş insanı Suzan Şen, kızı Melisa'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Şen, ailece bir araya geldikleri mutlu anların yer aldığı bir fotoğrafın altına duygusal bir not ekledi. Şen, paylaşımında, "Ailemizle, sevgimizle ve güzel anılarımızla… Bugün Melisa’mızın doğum günü. İyi ki doğdun güzel kızımız; hepimizi bir araya getiren neşemizsin. Seni çok seviyoruz, prensesimiz." ifadelerini kullandı. Takipçileri tarafından büyük ilgi gören paylaşımın altında Şen'in kızı Melisa'ya olan sevgisi ve aralarındaki güçlü bağ gözlerden kaçmadı. Binlerce tebrik ve iyi dilek mesajı alan paylaşıma, ünlü isimlerden de kutlama mesajları yağdı.

suzanşen melisakeçeli
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