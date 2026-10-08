Koç ve Tümen markalarını anlattı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yeni bir markayı hayata geçirdi. Nevbahar Koç, Raif Ali Dinçkök'ün eski eşi Esra Tümen ile beraber niş bir parfüm markası House Of Nulla'yı kurdu. Kurdukları niş parfüm markasının perde arkasını ve marka kimliğini özel bir çekimle tanıttıtan ikili sorulara içtenlikle yanıt verdi. İki ortak, kökeni Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen dünyaca ünlü nadir karagülden ilham alan kokularına dikkat çekerek markalarını; tarihi, baştan çıkarıcı ve gizemli olarak yorumladı. Siyah-beyaz yapılan çekimlerde iki yakın arkadaşın uyumu dikkat çekti.