Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Güncel
Güncel

Koç ve Tümen markalarını anlattı

Koku sanatının yeni temsilcileri Nevbahar Koç ile Esra Tümen, kurdukları niş parfüm markasının perde arkasını ve hikayesini paylaştı.

Giriş: 08 Ekim 2026, Perşembe 09:11
Koç ve Tümen markalarını anlattı
NEVBAHAR KOÇ, ESRA TÜMEN
NEVBAHAR KOÇ, ESRA TÜMEN
NEVBAHAR KOÇ, ESRA TÜMEN
NEVBAHAR KOÇ, ESRA TÜMEN
NEVBAHAR KOÇ, ESRA TÜMEN
NEVBAHAR KOÇ
Koç ve Tümen markalarını anlattı
NEVBAHAR KOÇ, ESRA TÜMEN
NEVBAHAR KOÇ, ESRA TÜMEN
NEVBAHAR KOÇ, ESRA TÜMEN
NEVBAHAR KOÇ, ESRA TÜMEN
NEVBAHAR KOÇ, ESRA TÜMEN
NEVBAHAR KOÇ

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yeni bir markayı hayata geçirdi. Nevbahar Koç, Raif Ali Dinçkök'ün eski eşi Esra Tümen ile beraber niş bir parfüm markası House Of Nulla'yı kurdu. Kurdukları niş parfüm markasının perde arkasını ve marka kimliğini özel bir çekimle tanıttıtan ikili sorulara içtenlikle yanıt verdi. İki ortak, kökeni Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen dünyaca ünlü nadir karagülden ilham alan kokularına dikkat çekerek markalarını; tarihi, baştan çıkarıcı ve gizemli olarak yorumladı. Siyah-beyaz yapılan çekimlerde iki yakın arkadaşın uyumu dikkat çekti.

Esra Tümen Nevbahar Koç parfüm
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

"Çok şükür ucuz atlattık"
Güncel

"Çok şükür ucuz atlattık"

Dün gece kontrolden çıkan yolcu vapurunun, Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na çarpmasıyla meydana gelen kazada felaketin eşiğinden dönen Derin Mermerci, yaşanan olayla ilgili HT Kulüp'e açıklamalarda bulundu.
Çin Seddi’nde Kardashian rüzgârı...
Güncel

Çin Seddi’nde Kardashian rüzgârı...

Dünyaca ünlü Kardashian-Jenner ailesinin ikonik kadınları Kris Jenner, Kim Kardashian ve Khloé Kardashian, Çin’in tarihi sembolü Çin Seddi’ni ziyaret etti.
Şen’in 70’ler stili...
Güncel

Şen’in 70’ler stili...

Begüm Şen, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yeni imajını gözler önüne serdi.
Mermerci'nin yalısına vapur çarptı!
Güncel

Mermerci'nin yalısına vapur çarptı!

Kandilli'deki babadan kalma Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nda oturan Derin Mermerci, gece yarısı büyük bir kaza atlattı. Kontrolünü kaybedip rıhtımdaki yata vurarak yalıya çarpan yolcu vapuru evdekilere korku dolu anlar yaşattı.
Sponza'dan, sert tepki
Güncel

Sponza'dan, sert tepki

Milli sporcu İbrahim Kutluay ile yıllardır birlikte olan Edvina Sponza ayrılığın ardından sosyal medyadan ilişkisine dair sorulara cevaplar verdi
Şen'e sürpriz doğum günü...
Güncel

Şen'e sürpriz doğum günü...

Suzan Şen, yeni yaşını sevgilisi Nail Yiğittaş'ın hazırladığı romantik sürprizle kutladı.
Yalıda “Hoş Geldin Ömer” duası...
Güncel

Yalıda “Hoş Geldin Ömer” duası...

İkinci çocuğunu kucağına alan Nazlı Sabancı, oğlu Ömer'e yalıda yakın dostlarının katıldığı özel bir "Hoş geldin" duası düzenledi.
Göcek'te görkemli düğün...
Güncel

Göcek'te görkemli düğün...

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri, avukat Selen Toma ile iş insanı Enis Karavil’in Göcek'teki düğün merasiminde buluştu.
Golf tutkunları Bodrum'da yarıştı...
Güncel

Golf tutkunları Bodrum'da yarıştı...

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç’un da katılımıyla Bodrum’da gerçekleşen Otokar Golf Turnuvası, golf severleri bir araya getirdi.
Özel davet...
Güncel

Özel davet...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları özel bir projenin tanıtım gecesinde bir araya geldi.
Türkiye ile Arnavutluk arasında turizm diplomasisi...
Güncel

Türkiye ile Arnavutluk arasında turizm diplomasisi...

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) temsilcileri ve Türk turizm heyeti, ikili temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk’un başkenti Tiran’a bir ziyaret gerçekleştirdi.
'Semahat Arsel İlkokulu' törenle eğitime başladı
Güncel

'Semahat Arsel İlkokulu' törenle eğitime başladı

Vehbi Koç Vakfı tarafından yaptırılan Semahat Arsel İlkokulu, düzenlenen törenle kapılarını öğrencilere açtı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.