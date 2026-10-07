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"Çok şükür ucuz atlattık"

Dün gece kontrolden çıkan yolcu vapurunun, Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na çarpmasıyla meydana gelen kazada felaketin eşiğinden dönen Derin Mermerci, yaşanan olayla ilgili HT Kulüp'e açıklamalarda bulundu.

Giriş: 07 Ekim 2026, Çarşamba 11:29
"Çok şükür ucuz atlattık"
GENEL
GENEL
GENEL
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
GENEL
"Çok şükür ucuz atlattık"
GENEL
GENEL
GENEL
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
GENEL

Dün gece kontrolden çıkan yolcu vapurunun, Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na çarpmasıyla meydana gelen kazada felaketin eşiğinden dönen Derin Mermerci büyük panik yaşadı. Yalıda bulunduğu sırada kazayı bizzat yaşayan cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci, korku dolu anların ardından ilk kez HT Kulüp'e konuştu. Olaya ilişkin üzüntüsünü ve şaşkınlığını gizleyemeyen Mermerci, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Hâlâ olayın şokundayım. Çok şükür ucuz atlattık. Allah beterinden saklasın. İyilik yapmaya devam..." Kazayla ilgili teknik inceleme ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Onur AYDIN

derin mermerci tekne Kaza
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