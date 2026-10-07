Dün gece kontrolden çıkan yolcu vapurunun, Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na çarpmasıyla meydana gelen kazada felaketin eşiğinden dönen Derin Mermerci büyük panik yaşadı. Yalıda bulunduğu sırada kazayı bizzat yaşayan cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci, korku dolu anların ardından ilk kez HT Kulüp'e konuştu. Olaya ilişkin üzüntüsünü ve şaşkınlığını gizleyemeyen Mermerci, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: "Hâlâ olayın şokundayım. Çok şükür ucuz atlattık. Allah beterinden saklasın. İyilik yapmaya devam..." Kazayla ilgili teknik inceleme ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Onur AYDIN