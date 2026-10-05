Göcek'te görkemli düğün...

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri, avukat Selen Toma ile bir markanın kurucu ortaklarından olan Enis Karavil’in Göcek’teki düğün merasiminde buluştu. Çiftin bu mutlu gününe iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları yoğun ilgi gösterdi. Davetliler arasında yer alan Hakan, Hacı, Kerim Sabancı gibi isimler yakın arkadaşlarının heyecanına ortak oldu. Çiftin nikâh şahitleri ise Mert Özlenir ve Hakan Sabancı oldu. Gece boyunca şıklıklarıyla dikkat çeken davetlilerden Sabancı kardeşlerin birbiriyle uyumlu aynı renk smokin tercihleri sosyal medyada dikkat çekti. Nikâh töreninin ardından düzenlenen hareketli kutlama ile devam eden davette konuklar, yeni evli çiftin mutluluğunu sabahın ilk ışıklarına kadar kutladı. Geceye dair renkli anlar davetlilerin sosyal medya paylaşımlarıyla karelere yansıdı.

Reşit ÖZET