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Göcek'te görkemli düğün...

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri, avukat Selen Toma ile iş insanı Enis Karavil'in Göcek'teki düğün merasiminde buluştu.

Giriş: 05 Ekim 2026, Pazartesi 10:07
Göcek'te görkemli düğün...
ENİS KARAVİL- SELEN TOMA
HACI, KERİM, HAKAN SABANCI KARDEŞLER YAKIN ARKADAŞLARI ENİS KARAVİL- SELEN TOMA ÇİFTİNİ YALNIZ BIRAKMADI.
İŞ ADAMI TAHSİN ÖZLENİR EŞİ SEMRA ÖZLENİR'LE DÜĞÜNDEKİ YERİNİ ALMIŞTI. 
SARPER-ASLI ÖZLENİR ÇİFTİ DÜĞÜNDE UYUMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ. 
MERT-NAZLI ÖZLENİR 
ENİS KARAVİL- SELEN TOMA ÇİFTİ NİKAHIN ARDINDAN DOSTLARIYLA EĞLENDİ. 
Göcek'te görkemli düğün...
ENİS KARAVİL- SELEN TOMA
HACI, KERİM, HAKAN SABANCI KARDEŞLER YAKIN ARKADAŞLARI ENİS KARAVİL- SELEN TOMA ÇİFTİNİ YALNIZ BIRAKMADI.
İŞ ADAMI TAHSİN ÖZLENİR EŞİ SEMRA ÖZLENİR'LE DÜĞÜNDEKİ YERİNİ ALMIŞTI. 
SARPER-ASLI ÖZLENİR ÇİFTİ DÜĞÜNDE UYUMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ. 
MERT-NAZLI ÖZLENİR 
ENİS KARAVİL- SELEN TOMA ÇİFTİ NİKAHIN ARDINDAN DOSTLARIYLA EĞLENDİ. 

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri, avukat Selen Toma ile bir markanın kurucu ortaklarından olan Enis Karavil’in Göcek’teki düğün merasiminde buluştu. Çiftin bu mutlu gününe iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları yoğun ilgi gösterdi. Davetliler arasında yer alan Hakan, Hacı, Kerim Sabancı gibi isimler yakın arkadaşlarının heyecanına ortak oldu. Çiftin nikâh şahitleri ise Mert Özlenir ve Hakan Sabancı oldu. Gece boyunca şıklıklarıyla dikkat çeken davetlilerden Sabancı kardeşlerin birbiriyle uyumlu aynı renk smokin tercihleri sosyal medyada dikkat çekti. Nikâh töreninin ardından düzenlenen hareketli kutlama ile devam eden davette konuklar, yeni evli çiftin mutluluğunu sabahın ilk ışıklarına kadar kutladı. Geceye dair renkli anlar davetlilerin sosyal medya paylaşımlarıyla karelere yansıdı.

Reşit ÖZET

Enis Karavil istanbul boğazı düğün selen toma
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