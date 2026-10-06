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Şen'e sürpriz doğum günü...

Suzan Şen, yeni yaşını sevgilisi Nail Yiğittaş'ın hazırladığı romantik sürprizle kutladı.

Giriş: 06 Ekim 2026, Salı 10:25
Şen'e sürpriz doğum günü...
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN, NAİL YİĞİTTAŞ 
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN, NAİL YİĞİTTAŞ 
SUZAN ŞEN, NAİL YİĞİTTAŞ 
Şen'e sürpriz doğum günü...
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN, NAİL YİĞİTTAŞ 
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN
SUZAN ŞEN, NAİL YİĞİTTAŞ 
SUZAN ŞEN, NAİL YİĞİTTAŞ 

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Suzan Şen, yeni yaşını sevgilisi Nail Yiğittaş'ın sürpriziyle kutladı. Pembe şık takımıyla bahçede elinde renkli çiçek buketleriyle poz veren Şen, doğum gününe özel anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sevgilisiyle pastasının başında çektirdiği duygusal kareyi takipçileriyle paylaşan Suzan Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sürprizlerin en özeli... Hiç beklemediğim anda kapıdan giren Nail'im. İyi ki geldin, iyi ki yanımdasın, iyi ki biz... Bugünümü daha da güzel yaptın." Elindeki büyük çiçek buketi ve neşeli halleriyle dikkat çeken Şen'in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Nail Yiğittaş Suzan Şen doğumgünü
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