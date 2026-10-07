Çin Seddi'nde Kardashian rüzgârı...

Dünyaca ünlü Kardashian-Jenner ailesi, Çin gezisi sırasında Çin Seddi’ne gerçekleştirdikleri ziyaretle tüm dikkatleri üzerine çekti. Kris Jenner, Kim Kardashian ve Khloé Kardashian, aile üyelerinden True Thompson, Chicago West ve Dream Kardashian ile birlikte tarihi mekânda unutulmaz anlar yaşadı. Ziyaretin en çok konuşulan detayı ise miniklerin birbiriyle uyumlu, eşleşen kıyafetleri oldu. Sevimlilikleriyle adeta şov yapan True, Chicago ve Dream, Çin Seddi’nin görkemli manzarası eşliğinde kameralara neşeli pozlar verdi. Kim ve Khloé Kardashian çocuklarının bu keyifli anlarını yakından takip ederken, büyükanne Kris Jenner da torunlarının uyumu karşısında hayranlığını gizleyemedi. Sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandıran bu özel aile gezisi, hem tarihi atmosferi hem de miniklerin sevimli stil tercihleriyle stil tutkunlarının ve takipçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.