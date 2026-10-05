Golf tutkunları Bodrum'da yarıştı...

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi M. Koç’un da katılımıyla Bodrum’da gerçekleşen Otokar Golf Turnuvası, bu yıl 14. kez golf severleri bir araya getirdi. Büyük bir heyecana sahne olan turnuvanın ilk günü, sporseverlerin yoğun ilgisi ve katılımıyla geride kaldı. Geleneksel hale gelen ve her yıl kulübün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, turnuvayı sonuçlandıracak final mücadelesi için oyuncular bugün Bodrum’da yeniden sahaya çıktı. Organizasyonun gerçekleşmesine değerli katkılarıyla destek sunan Rahmi M. Koç'a ve sahada mücadele eden tüm golf severlere plaket verildi.