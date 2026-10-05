Özel davet...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da düzenlenen Azure Anadolu Hisarı projesinin özel lansman gecesinde yer aldı. Birçok tanınmış ismin buluştuğu gecede Sibel Can, sevilen şarkıları ve Türk müziğinin unutulmaz eserleriyle davetlilere özel bir müzik ziyafeti sundu. İş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getiren gece; Bilfen Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Başkanı ve Bilyapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk, Azure Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve Mental Design Works Kurucu Mimar Salih Çıkman’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Gecenin özel konuğu olarak sahne alan Sibel Can, sevilen hitlerinin yanı sıra Türk müziğinin unutulmaz eserlerinden oluşan repertuvarını kendine özgü yorumuyla seslendirdi. Güçlü sesi ve sahne enerjisiyle davetlilere özel bir müzik ziyafeti sunan sanatçı, gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Onur AYDIN