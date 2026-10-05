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Özel davet...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları özel bir projenin tanıtım gecesinde bir araya geldi.

Giriş: 05 Ekim 2026, Pazartesi 09:38
Özel davet...
FATİH ÖZTÜRK, MEHMET YILMAZ
FATİH-ESRA ÖZTÜRK 
DEMET GÜNGÖR, JEFF HAKKO
ASLI-BORA PEHLİVANLAR 
HASAN-MERAL KOSİF 
BURCU ERÇİL, MEHMET YAYLA
ARZU KAYAR 
ARZU KUNT 
MONİK İPEKEL, ESRA ZİREKOĞLU 
NEŞE GÖNÜL
Özel davet...
FATİH ÖZTÜRK, MEHMET YILMAZ
FATİH-ESRA ÖZTÜRK 
DEMET GÜNGÖR, JEFF HAKKO
ASLI-BORA PEHLİVANLAR 
HASAN-MERAL KOSİF 
BURCU ERÇİL, MEHMET YAYLA
ARZU KAYAR 
ARZU KUNT 
MONİK İPEKEL, ESRA ZİREKOĞLU 
NEŞE GÖNÜL

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da düzenlenen Azure Anadolu Hisarı projesinin özel lansman gecesinde yer aldı. Birçok tanınmış ismin buluştuğu gecede Sibel Can, sevilen şarkıları ve Türk müziğinin unutulmaz eserleriyle davetlilere özel bir müzik ziyafeti sundu. İş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getiren gece; Bilfen Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Başkanı ve Bilyapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk, Azure Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve Mental Design Works Kurucu Mimar Salih Çıkman’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Gecenin özel konuğu olarak sahne alan Sibel Can, sevilen hitlerinin yanı sıra Türk müziğinin unutulmaz eserlerinden oluşan repertuvarını kendine özgü yorumuyla seslendirdi. Güçlü sesi ve sahne enerjisiyle davetlilere özel bir müzik ziyafeti sunan sanatçı, gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Onur AYDIN

Fatih Öztürk Oriental Bosphorus
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