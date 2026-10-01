Dubai sokaklarında çabasız şıklık...

Bir süredir ailesiyle birlikte Dubai’de yaşamını sürdüren cemiyet hayatının sevilen ismi Aslışah Alkoçlar Demirağ, sokak modasındaki dinamik ve zarif tarzıyla göz doldurmaya devam ediyor. Sosyal medyadaki stil paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim, çöl metropolünün sıcak iklimine uygun çabasız ve şık kombinleriyle stil tutkunlarına ilham veriyor. Dubai’nin ikonik sahili ve modern mimarisi fonunda poz veren Alkoçlar Demirağ, athleisure (spor-şık) akımının en başarılı örneklerini sunuyor. Lacivert spor takımı, kontrast biyeli ceketi ve oversized aksesuarlarıyla hem konforlu hem de yüksek modaya göz kırpan bir görünüm yakalıyor. Şehrin modern caddelerinde ve mekanlarında tercih ettiği dökümlü jean'ler, retro stil vintage ceketler ve aviator güneş gözlükleriyle zamansız bir hava yakalayan Aslışah Alkoçlar Demirağ; gümüş metalik takıları ve örgü çanta detaylarıyla tarzına güçlü bir imza atıyor. Yazlık şıklığı sonbahar dokunuşlarıyla birleştiren ve doğal güzelliğini öne çıkaran tarzıyla Alkoçlar Demirağ, Dubai sokaklarında modanın nabzını tutmaya devam ediyor.