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Sabancılar New York'ta...

Eşi İlhan Sabancı ile birlikte New York'a giden Pınar Sabancı, çocukluğunun geçtiği şehre duyduğu özlemi sosyal medyada paylaştığı duygusal bir notla dile getirdi.

Giriş: 30 Eylül 2026, Çarşamba 10:01
Sabancılar New York'ta...
PINAR SABANCI
İLHAN SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
GENEL
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
Sabancılar New York'ta...
PINAR SABANCI
İLHAN SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
GENEL
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI

Cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden Pınar Sabancı, eşi İlhan Sabancı ile birlikte New York tatiline çıktı. Unutulmaz anılar biriktirdiği şehre yıllar sonra yeniden giden Sabancı, sosyal medya hesabından romantik ve nostaljik bir paylaşıma imza attı. Gezi sırasında çekilen kareleri takipçileriyle buluşturan Pınar Sabancı, paylaşımına şu duygu dolu notu düştü: "Çocukluğumdan bugüne her köşesinde sayamayacağım kadar çok anı... İstanbul gibi, bazen ne kadar şikayet etsem de dönüp dolaşıp özlediğim, bir zamanlarki evim, sevdiceğim NY." Sabancı'nın hem New York'a olan özlemini hem de şehre duyduğu sevgiyi dile getirdiği bu samimi paylaşım, takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi ve beğeni topladı.

new york İlhan Sabancı Pınar Sabancı
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