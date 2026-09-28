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Sabancı, Formula 1 Bakü Grand Prix'sinde!

İş insanı Hakan Sabancı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Formula 1 Grand Prix heyecanına ortak oldu.

Giriş: 28 Eylül 2026, Pazartesi 10:06
Sabancı, Formula 1 Bakü Grand Prix'sinde!
HAKAN SABANCI 
HAKAN SABANCI 
HAKAN SABANCI 
HAKAN SABANCI 
HAKAN SABANCI 
HAKAN SABANCI 
Sabancı, Formula 1 Bakü Grand Prix'sinde!
HAKAN SABANCI 
HAKAN SABANCI 
HAKAN SABANCI 
HAKAN SABANCI 
HAKAN SABANCI 
HAKAN SABANCI 

İş insanı Hakan Sabancı, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Formula 1 Grand Prix heyecanına ortak oldu. Yarış hafta sonu boyunca pist alanında ve VIP tribünlerinde boy gösteren Sabancı, bu özel anları sosyal medya hesabından paylaştı. Spor ve hız tutkusuyla bilinen Hakan Sabancı, Bakü Şehir Pistinde yarış atmosferini yakından takip etti. Mavi gömlek ve beyaz pantolon kombiniyle dikkat çeken iş insanı, takım garajlarını ve Paddock alanını gezerek arkadaşlarıyla poz verdi. Pist manzaralı terastan yarışı ve tribünleri izlediği anları da kaydetmeyi ihmal etmeyen Sabancı'nın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Formula 1 Grand Prix Azerbaycan Hakan Sabancı
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