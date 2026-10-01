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"Seninle Tarifsiz Bir Gurur Duyuyorum"

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Melda Kosif, kızı Melina Kosif'in University College London (UCL) heyecanını ve üniversiteye adım atışını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

Giriş: 01 Ekim 2026, Perşembe 10:05
"Seninle Tarifsiz Bir Gurur Duyuyorum"
MELDA, MELİNA KOSİF
MELDA, MELİNA KOSİF
MELDA, MELİNA KOSİF
MELDA, MELİNA KOSİF
MELDA, MELİNA KOSİF
MELDA, MELİNA KOSİF
MELDA, MELİNA KOSİF
"Seninle Tarifsiz Bir Gurur Duyuyorum"
MELDA, MELİNA KOSİF
MELDA, MELİNA KOSİF
MELDA, MELİNA KOSİF
MELDA, MELİNA KOSİF
MELDA, MELİNA KOSİF
MELDA, MELİNA KOSİF
MELDA, MELİNA KOSİF

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Melda Kosif, kızı Melina Kosif'in University College London (UCL) heyecanını ve üniversiteye adım atışını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Kızının UCL öğrenci kimlik kartını ve okul yerleşkesini paylaşan Melda Kamhi Kosif, zamanın ne kadar hızlı geçtiğini vurgulayarak duygularını şu sözlerle ifade etti: "Üç yaşında elinden tutup yuvaya götürdüğüm, kapısında saatlerce beklediğim o minik kız… Bugün kendi ayakları üzerinde duran, hayallerinin peşinden cesaretle giden, başarılı bir genç kadın oldu. Seni izlerken hem zamanın nasıl bu kadar çabuk geçtiğine inanamıyor hem de seninle tarifsiz bir gurur duyuyorum. Şimdi önünde yepyeni bir okul, yepyeni bir şehir ve yepyeni bir hayat var. Yeni başlangıcın sana güzel insanlar, unutulmaz anılar, başarılar ve çokça mutluluk getirsin. Yolun hep açık, kalbin hep ışık dolu olsun Melinoşkam. Seninle gurur duyuyorum."

Melina Kosif Melda Kamhi Kosif
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