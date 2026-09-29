Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Bettina Machler, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Machler, kişisel hesabından sevdikleriyle bir araya geldiği keyifli anları "Eylül ruh halleri" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşılan kareler arasında sevgilisi Sinan Dereli, yakın dostları Ayşegül Dinçkök, Maria Eliyeşil ile renkli ve neşeli anlar yer aldı. Ayrıca damadı Kerim Yeşil ile motosiklet üzerindeki neşeli halleri ve denizin, güneşin tadını çıkardığı huzurlu tatil kareleri de gönderide göze çarptı. Machler'in eylül ayının tatlı huzurunu yansıtan bu paylaşımı, takipçileri ve yakın çevresi tarafından kısa sürede büyük ilgi ve beğeni topladı.