Konser öncesi toplantı...

Çinli piyanist Lang Lang’ın 2 Aralık 2026 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği konser öncesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. ÇEV Sanat’ın organizasyonuyla hayata geçirilecek “İpek Yolu” konseri için Çırağan Palace Kempinski’de bir hazırlık toplantısı düzenlendi. ÇEV Sanat Kurucu Başkanı Berrin Yoleri liderliğindeki buluşmaya, kurumun gönüllü destekçilerinden Dalia Garih, Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu, Burcu Ersöz ve Songül Toprak Özsan katılım sağladı. Dünyanın önde gelen piyano virtüözleri arasında kabul edilen Lang Lang’ın genç yeteneklerle aynı performans alanını paylaşacağı bu özel gecede Arya Su Gülenç, Bade Daştan ve Damla Ece Karataş da sahne alacak. Etkinlik sonrasında konuklar, AKM bünyesinde hizmet veren BİZ İstanbul’daki özel resepsiyonda buluşacak. Ayrıca organizasyon takvimi doğrultusunda, 1 Aralık akşamı Esma Sultan Yalısı’nda bir tanışma yemeği düzenlenecek.