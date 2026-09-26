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Sabancı Ailesi'ne Amerikalı gelin...

Sabancı Ailesi'nde heyecanlandıran bir nişan gelişmesi yaşandı. Suzan Sabancı ile Haluk Dinçer'in oğulları Haluk Akay Dinçer, Amerikalı sevgilisi India Grimstad ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Giriş: 26 Eylül 2026, Cumartesi 09:37
Sabancı Ailesi'ne Amerikalı gelin...
HALUK AKAY DİNÇER, INDIA GRIMSTAD
HALUK AKAY DİNÇER, INDIA GRIMSTAD
HALUK AKAY DİNÇER, INDIA GRIMSTAD
HALUK AKAY DİNÇER, INDIA GRIMSTAD
HALUK AKAY DİNÇER, INDIA GRIMSTAD
HALUK AKAY DİNÇER, INDIA GRIMSTAD
Sabancı Ailesi'ne Amerikalı gelin...
HALUK AKAY DİNÇER, INDIA GRIMSTAD
HALUK AKAY DİNÇER, INDIA GRIMSTAD
HALUK AKAY DİNÇER, INDIA GRIMSTAD
HALUK AKAY DİNÇER, INDIA GRIMSTAD
HALUK AKAY DİNÇER, INDIA GRIMSTAD
HALUK AKAY DİNÇER, INDIA GRIMSTAD

Sabancı Ailesi'nde heyecanlandıran bir nişan gelişmesi yaşandı. Suzan Sabancı ile Haluk Dinçer’in oğulları Haluk Akay Dinçer, Amerikalı sevgilisi India Grimstad ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Açık havada, dağ ve göl manzaralı romantik bir ortamda gerçekleşen evlilik teklifinde India Grimstad’ın parmağındaki tektaş yüzük dikkat çekti. Mutlu haberi India Grimstad’ın annesi sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları duygu dolu bir notla paylaştı. Anne Gigi Grimstad paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bugün ailemize yeni bir üyenin katılışını kutluyoruz! Haluk, seni çok seviyoruz; sana ve India’da tebrikler! Hep birlikte önümüzde ne kadar eğlenceli bir yolculuk var. Ebeveynlerinizle başlayan dostluğumuzdan, harika arkadaşlıklara ve birlikte geçirdiğimiz tüm o güzel, unutulmaz anlara kadar... Umarız bizim için hazırsındır çünkü seni resmi olarak sonsuza dek aramıza almaya çok hazırız! Birlikte geçireceğimiz eğlence, kahkaha, aşk, kayak, yemek pişirme ve tüm aileleri birleştiren uzun yıllar diliyoruz! Büyüyen ailelerimize bolca sevgi! Gelecekte birlikte çok eğleneceğiz! Sizi seviyoruz." Söz konusu paylaşımda Haluk Dinçer ve Suzan Sabancı da etiketlenirken, iki ailenin uzun yıllara dayanan dostluğunun bu evlilik kararıyla daha da taçlandığı vurgulandı. Paylaşımın altına kısa sürede çok sayıda tebrik ve iyi dilek mesajı yağdı.

India Grimstad Haluk Akay Dinçer nişan
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