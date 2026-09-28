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Seramik dokunuşlar mimariyle buluştu

İç mimar Alara Koçibey, seramik sanatçısı Aslı Sarman'ın markasıyla heyecan verici bir iş birliğine imza atıyor. Atölye ziyaretinden eğlenceli kareler paylaşan Koçibey, Aslı Sarman'ın seramik bloklarını yeni projelerindeki özel bir bar tasarımına taşıyarak sanatı mimariyle buluşturuyor.

Giriş: 28 Eylül 2026, Pazartesi 09:49
Seramik dokunuşlar mimariyle buluştu
ALARA KOÇİBEY, ASLI SARMAN
ALARA KOÇİBEY, ASLI SARMAN
ALARA KOÇİBEY, ASLI SARMAN
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
Seramik dokunuşlar mimariyle buluştu
ALARA KOÇİBEY, ASLI SARMAN
ALARA KOÇİBEY, ASLI SARMAN
ALARA KOÇİBEY, ASLI SARMAN
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY

İç mimar ve tasarımcı Alara Koçibey, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yeni projesinin heyecan verici detaylarını takipçileriyle paylaştı. Koçibey, seramik sanatçısı Aslı Sarman’ın markası Wohha’nın atölyesini ziyaret ederek mimari ve zanaatı bir araya getiren özel bir tasarıma imza attıklarını duyurdu. Paylaşımında Wohha’nın seramik figürinlerindeki yüzler, bakışlar ve ifadelerden çok etkilendiğini belirten Alara Koçibey, çamurun adeta yaşayan bir karaktere dönüştüğünü vurguladı. Yeni projelerinde yer alacak özel bir bar tasarımı için Aslı Sarman ile bir araya gelen ünlü mimar, seramiğin mimari bir yüzeye dönüşme sürecini şu sözlerle ifade etti: "Atölyede bu formların elde nasıl şekillendiğini, malzemenin nasıl karakter kazandığını ve küçük bir seramik parçanın tekrarlarla mimari bir yüzeye nasıl dönüşebileceğini görmek... Tasarımda en sevdiğim süreçlerden biri tam da bu: fikrin malzemeyle buluşup gerçek bir mekâna dönüşmesi." Koçibey’in "From object to architecture" (Objeden mimariye) notuyla paylaştığı fotoğraflarda, iki başarılı ismin atölyedeki keyifli ve samimi halleri dikkat çekti. Üzerinde göz figürleri bulunan özel tasarım seramik blokları yüzlerine tutarak poz veren Koçibey ve Sarman, tasarım sürecinin mutfağındaki yaratıcı enerjiyi gözler önüne serdi. Aslı Sarman’ın figürinli seramik bloklarıyla hayata geçirilecek olan bar tasarımının detayları ve projenin son hali şimdiden merak konusu oldu.

Alara Koçibey Aslı Sarman seramik
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