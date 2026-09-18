Kupa heyecanı İstanbul'da...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve FIFA Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzán ile bir araya geldi. Futbol dünyasının prestijli buluşmasında, futbolun simge kupası olan FIFA Dünya Kupası da sergilendi. Görüşmede Türk ve İspanyol futbol federasyonları arasındaki iş birliği, uluslararası organizasyonlar ve dünya futbolunun geleceğine yönelik temalar ele alındı. Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzán ile Dünya Kupası önünde çekildiği kareleri sosyal medya hesabından sporseverlerle paylaştı. Paylaşım, kısa sürede futbol camiasından ve sporseverlerden yoğun ilgi gördü.