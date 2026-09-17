Evinde şık pozlar!

Bir döneme damgasını vuran "Doktorlar" dizisindeki Ela karakteriyle hafızalara kazınan ve ekranlara uzun bir ara veren Yasemin Ergene, yeniden setlere dönerek hayranlarını heyecanlandırmıştı. 17 yıllık uzun aranın ardından oyunculuk kariyerine kaldığı yerden devam eden Ergene, sadece ekranlarda değil sosyal medyada da aktif rol oynamaya devam ediyor. Giyim tarzı, stil önerileri ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden biri olan Ergene, bir giyim markası için kamera karşısına geçti. Kendi evinin konforunda gerçekleşen çekimde gri spor takımı ve beyaz şık kombiniyle pozlar veren güzel oyuncu, fit görüntüsü ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Kariyerindeki yeni dönemle birlikte sosyal medya paylaşımlarına da ağırlık veren Yasemin Ergene, ev ortamında gerçekleştirdiği bu çekimden kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Yıllar geçmesine rağmen zamansız tarzı ve zarafetinden ödün vermeyen başarılı oyuncunun ev halleri, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü ve binlerce beğeni topladı.