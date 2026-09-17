Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Güncel
Güncel

Evinde şık pozlar!

Ekranlara ve oyunculuğa hızlı bir dönüş yapan Yasemin Ergene, bir giyim markasının yeni koleksiyonu için ev ortamında pozlar verdi.

Giriş: 17 Eylül 2026, Perşembe 09:33
Evinde şık pozlar!
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
Evinde şık pozlar!
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE

Bir döneme damgasını vuran "Doktorlar" dizisindeki Ela karakteriyle hafızalara kazınan ve ekranlara uzun bir ara veren Yasemin Ergene, yeniden setlere dönerek hayranlarını heyecanlandırmıştı. 17 yıllık uzun aranın ardından oyunculuk kariyerine kaldığı yerden devam eden Ergene, sadece ekranlarda değil sosyal medyada da aktif rol oynamaya devam ediyor. Giyim tarzı, stil önerileri ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden biri olan Ergene, bir giyim markası için kamera karşısına geçti. Kendi evinin konforunda gerçekleşen çekimde gri spor takımı ve beyaz şık kombiniyle pozlar veren güzel oyuncu, fit görüntüsü ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Kariyerindeki yeni dönemle birlikte sosyal medya paylaşımlarına da ağırlık veren Yasemin Ergene, ev ortamında gerçekleştirdiği bu çekimden kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Yıllar geçmesine rağmen zamansız tarzı ve zarafetinden ödün vermeyen başarılı oyuncunun ev halleri, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü ve binlerce beğeni topladı.

Yasemin Ergene stil TARZ
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

Boşanma kesinleşti!
Güncel

Boşanma kesinleşti!

Çiğdem Sabancı ile 27 yıllık eşi Faruk Bilen arasındaki boşanma davasında hukuki süreç tamamlandı.
Golf tutkunları sahada...
Güncel

Golf tutkunları sahada...

Universe Constant’ın golf sporuna desteğini sahaya taşıyan “Universe Constant Golf Cup” Kemer Country Club’ta ikinci kez düzenlendi.
Mavi yolculuk...
Güncel

Mavi yolculuk...

Cemiyet hayatının tanınan çiftlerinden Şebnem-Celal Çapa, Ahu-Can Has, Osman-Zeynep Çarmıklı ve Dilek-Ali Nuri Türker, Mavi Yolculuk’un son akşamında aynı teknede buluşarak yaz mevsimine unutulmaz bir kareyle veda etti.
Aşıklar Yunanistan'da...
Güncel

Aşıklar Yunanistan'da...

Geçtiğimiz aylarda başlayan birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden iş insanı Metin Şen, sevgilisi Pınar Aydın ile Ege'nin büyüleyici atmosferinde romantik bir tatil sürdürüyor.
Bieberlar'ın doğa kaçamağı...
Güncel

Bieberlar'ın doğa kaçamağı...

Şehir hayatının stresine kısa bir mola veren ünlü şarkıcı Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, doğayla baş başa kaldıkları kamp tatilinden en doğal ve sıcak anlarını paylaştı.
Sabancı, "Son 30 Yılın En İyisi"
Güncel

Sabancı, "Son 30 Yılın En İyisi"

Sağlıklı yaşam ve gastronomi dünyasının tanınan ismi Aslıhan Koruyan Sabancı, Paris’te düzenlenen World Gourmand Özel Ödül Töreni’nden "Uluslararası Kariyer Başarı Ödülü" (Best of the Best For Your Career) ile döndü.
Hem girişimci hem model...
Güncel

Hem girişimci hem model...

Ayşe Boyner, kendi kurduğu markasının en özel parçalarını bizzat giyerek kamera karşısına geçiyor; doğal ve çabasız şıklığı yansıtan tasarımlarıyla stil tutkunlarının beğenisini topluyor.
Eğitim ve sanata adanan bir ömür...
Güncel

Eğitim ve sanata adanan bir ömür...

Suna ve İnan Kıraç Vakfı kurucularından Suna Kıraç, vefatının yıl dönümünde yayımlanan anma mesajıyla sevgi, saygı ve minnetle anıldı.
'Sabancı' inzivaya çekildi
Güncel

'Sabancı' inzivaya çekildi

Genç iş insanı Melisa Sabancı Tapan, dağ evinde çekilen doğal karelerini Japon şair Kenji Miyazawa'nın anlamlı dizeleriyle paylaştı; inziva mesajı veren paylaşım takipçilerinden tam not aldı.
Sanat dolu Fransa seyahati...
Güncel

Sanat dolu Fransa seyahati...

İç mimar Alara Koçibey, Güney Fransa'nın büyüleyici kasabası Vence'teki Tarihi Chapelle du Rosaire'i ziyaret etti.
İstanbul'da Rowing Cup heyecanı...
Güncel

İstanbul'da Rowing Cup heyecanı...

DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2026, üç gün süren kürek yarışlarının ardından görkemli bir finalle sona erdi.
Kadın üreticilere Boyner'den destek
Güncel

Kadın üreticilere Boyner'den destek

Elif Boyner, kadın üreticileri ve el emeğini destekleyen paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tescilli "Bacıyan-ı Halka" başlıklarıyla poz veren Boyner, yerel zanaatkarlara verdiği desteği öne çıkararak geleneksel motiflerle bezenmiş tasarımları takipçilerinin beğenisine sundu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.