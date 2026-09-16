Boşanma kesinleşti!

İş insanı Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı ile 27 yıllık eşi Faruk Bilen arasındaki boşanma davasında hukuki süreç tamamlandı. İş insanı Faruk Bilen, boşanma sürecinde evliliklerinin her yılı için 2 milyon euro olmak üzere toplamda 54 milyon euro (yaklaşık 3 milyar TL) manevi tazminat talebiyle karşı dava açmıştı. Nisan 2025'te tamamlanan davada mahkeme, Çiğdem Sabancı'nın Faruk Bilen'e 500 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmederek boşanmayı karara bağlamıştı. Faruk Bilen, boşanmak istemediğini belirterek yerel mahkemenin kararını üst mahkemeye taşıdı. Yeni adli yılın açılmasıyla dosyayı inceleyen üst mahkeme, Bilen'in itirazını haksız bularak reddetti. Bu kararla birlikte temyiz süreci son buldu ve Çiğdem Sabancı’nın boşanması hukuken kesinleşmiş oldu.