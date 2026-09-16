Golf tutkunları sahada...

İsviçre saatçiliğinin seçkin markası Universe Constant, golf sporuyla buluşmasını, bu yıl ikinci kez düzenlenen ‘Universe Constant Golf Cup’ ile gerçekleştirdi. Golf sporunun strateji, hassasiyet ve odaklanma gerektiren yapısıyla, Universe Constant’ın saatçilik anlayışının kesiştiği turnuva, 157 golf tutkununu Kemer Country Club’ta bir araya getirdi. Turnuvaya; Yıldırım Demirören, Danilo Zanna, Serra Tokar, Erdem Kıramer gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok isim katıldı. Golf sahasındaki rekabetin yanı sıra markanın dünyasını da deneyimleme fırsatı sunan Universe Constant Golf Cup, farklı buluşmalara da ev sahipliği yaptı. Bir yanda golf sahasında sporcuların heyecan dolu mücadelesi devam ederken, diğer yanda saat dünyasının önde gelen isimleri golf atış eğitimleri ve sürpriz deneyim alanlarıyla buluştu. 157 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Universe Constant Golf Cup’ın son gününde, turnuvanın şampiyonları düzenenlenen ödül töreniyle ödüllerini aldı. Men Gross Winner ve Ladies Gross Winner kategorilerinde ödülü kazanan sporculara kupalarının yanı sıra Universe Constant’ın Nebulon koleksiyonundan saatler hediye edildi.

Universe Contant Golf Cup 2026 Sonuçları

Nearest To The Pin Ladies: Seda Elmas

Nearest To The Pin Men's: Dong Seok Kim

Longest Drive Men's: Dong Seo Kim

Longest Drive Ladies: Ahyoung Jung