Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Güncel
Güncel

Mavi yolculuk...

Cemiyet hayatının tanınan çiftlerinden Şebnem-Celal Çapa, Ahu-Can Has, Osman-Zeynep Çarmıklı ve Dilek-Ali Nuri Türker, Mavi Yolculuk'un son akşamında aynı teknede buluşarak yaz mevsimine unutulmaz bir kareyle veda etti.

Giriş: 16 Eylül 2026, Çarşamba 10:21
Mavi yolculuk...
AHU-CAN HAS, ŞEBNEM-CELAL ÇAPA, DİLEK-ALİ NURİ TÜRKER, OSMAN-ZEYNEP ÇARMIKLI
AHU-CAN HAS, ŞEBNEM-CELAL ÇAPA, DİLEK-ALİ NURİ TÜRKER, OSMAN-ZEYNEP ÇARMIKLI
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
Mavi yolculuk...
AHU-CAN HAS, ŞEBNEM-CELAL ÇAPA, DİLEK-ALİ NURİ TÜRKER, OSMAN-ZEYNEP ÇARMIKLI
AHU-CAN HAS, ŞEBNEM-CELAL ÇAPA, DİLEK-ALİ NURİ TÜRKER, OSMAN-ZEYNEP ÇARMIKLI
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, yaz mevsiminin son günlerinde özel bir tekne davetinde bir araya geldi. Şebnem-Celal Çapa, Ahu-Can Has, Osman-Zeynep Çarmıklı ve Dilek-Ali Nuri Türker, Mavi Yolculuk tadındaki keyifli akşamda sezonun yorgunluğunu attı. Denizin ve eşsiz gün batımı manzarasının tadını çıkaran yakın dostlar, teknenin güvertesinde samimi sohbetler eşliğinde akşamı karşıladı. Şık ve rahat stilleriyle dikkat çeken grup, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarında da paylaştı. Sezonun bitişini unutulmaz bir anıyla taçlandıran ünlü isimler, birlikte çektirdikleri karelerle takipçilerinden büyük ilgi gördü. Dostluklarıyla yıllardır adlarından söz ettiren cemiyet mensupları, teknedeki bu buluşmayla yaz mevsimine neşeli bir veda etmiş oldu.

Şebnem-Celal Çapa Osman-Zeynep Çarmıklı Ahu-Can Has
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

Aşıklar Yunanistan'da...
Güncel

Aşıklar Yunanistan'da...

Geçtiğimiz aylarda başlayan birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden iş insanı Metin Şen, sevgilisi Pınar Aydın ile Ege'nin büyüleyici atmosferinde romantik bir tatil sürdürüyor.
Bieberlar'ın doğa kaçamağı...
Güncel

Bieberlar'ın doğa kaçamağı...

Şehir hayatının stresine kısa bir mola veren ünlü şarkıcı Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, doğayla baş başa kaldıkları kamp tatilinden en doğal ve sıcak anlarını paylaştı.
Sabancı, "Son 30 Yılın En İyisi"
Güncel

Sabancı, "Son 30 Yılın En İyisi"

Sağlıklı yaşam ve gastronomi dünyasının tanınan ismi Aslıhan Koruyan Sabancı, Paris’te düzenlenen World Gourmand Özel Ödül Töreni’nden "Uluslararası Kariyer Başarı Ödülü" (Best of the Best For Your Career) ile döndü.
Hem girişimci hem model...
Güncel

Hem girişimci hem model...

Ayşe Boyner, kendi kurduğu markasının en özel parçalarını bizzat giyerek kamera karşısına geçiyor; doğal ve çabasız şıklığı yansıtan tasarımlarıyla stil tutkunlarının beğenisini topluyor.
Eğitim ve sanata adanan bir ömür...
Güncel

Eğitim ve sanata adanan bir ömür...

Suna ve İnan Kıraç Vakfı kurucularından Suna Kıraç, vefatının yıl dönümünde yayımlanan anma mesajıyla sevgi, saygı ve minnetle anıldı.
'Sabancı' inzivaya çekildi
Güncel

'Sabancı' inzivaya çekildi

Genç iş insanı Melisa Sabancı Tapan, dağ evinde çekilen doğal karelerini Japon şair Kenji Miyazawa'nın anlamlı dizeleriyle paylaştı; inziva mesajı veren paylaşım takipçilerinden tam not aldı.
Sanat dolu Fransa seyahati...
Güncel

Sanat dolu Fransa seyahati...

İç mimar Alara Koçibey, Güney Fransa'nın büyüleyici kasabası Vence'teki Tarihi Chapelle du Rosaire'i ziyaret etti.
İstanbul'da Rowing Cup heyecanı...
Güncel

İstanbul'da Rowing Cup heyecanı...

DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2026, üç gün süren kürek yarışlarının ardından görkemli bir finalle sona erdi.
Kadın üreticilere Boyner'den destek
Güncel

Kadın üreticilere Boyner'den destek

Elif Boyner, kadın üreticileri ve el emeğini destekleyen paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tescilli "Bacıyan-ı Halka" başlıklarıyla poz veren Boyner, yerel zanaatkarlara verdiği desteği öne çıkararak geleneksel motiflerle bezenmiş tasarımları takipçilerinin beğenisine sundu.
Bir rüya ile başlayan yeni bir yaşam alanı
Güncel

Bir rüya ile başlayan yeni bir yaşam alanı

Kişisel gelişim yolculuğunda farklı bir anlam arayan Berrin Zorlu, yakın arkadaşı Esra Şahin ile yeni bir yaşam alanını hayata geçirdi
Pati severler bir araya geldi
Güncel

Pati severler bir araya geldi

Cemiyet hayatının hayvansever ünlü isimleri, Ceylan Çapa'nın ev sahipliğini yaptığı özel davette bir araya geldi.
Benardete'den "Tüylü Asistan" paylaşımı
Güncel

Benardete'den "Tüylü Asistan" paylaşımı

İç mimar Rezzan Benardete, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir projenin müjdesini verdi; tasarım sürecindeki en büyük destekçisi ise "tüylü asistanım" dediği köpeği Mısır oldu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.