Cemiyet hayatının ünlü isimleri, yaz mevsiminin son günlerinde özel bir tekne davetinde bir araya geldi. Şebnem-Celal Çapa, Ahu-Can Has, Osman-Zeynep Çarmıklı ve Dilek-Ali Nuri Türker, Mavi Yolculuk tadındaki keyifli akşamda sezonun yorgunluğunu attı. Denizin ve eşsiz gün batımı manzarasının tadını çıkaran yakın dostlar, teknenin güvertesinde samimi sohbetler eşliğinde akşamı karşıladı. Şık ve rahat stilleriyle dikkat çeken grup, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarında da paylaştı. Sezonun bitişini unutulmaz bir anıyla taçlandıran ünlü isimler, birlikte çektirdikleri karelerle takipçilerinden büyük ilgi gördü. Dostluklarıyla yıllardır adlarından söz ettiren cemiyet mensupları, teknedeki bu buluşmayla yaz mevsimine neşeli bir veda etmiş oldu.