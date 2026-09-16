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Sabancı, "Son 30 Yılın En İyisi"

Sağlıklı yaşam ve gastronomi dünyasının tanınan ismi Aslıhan Koruyan Sabancı, Paris'te düzenlenen World Gourmand Özel Ödül Töreni'nden "Uluslararası Kariyer Başarı Ödülü" (Best of the Best For Your Career) ile döndü.

Giriş: 16 Eylül 2026, Çarşamba 09:41
Sabancı, "Son 30 Yılın En İyisi"
ASLIHAN KORUYAN SABANCI 
ASLIHAN KORUYAN SABANCI 
ASLIHAN KORUYAN SABANCI 
ASLIHAN KORUYAN SABANCI 
ASLIHAN KORUYAN SABANCI 
ASLIHAN KORUYAN SABANCI 
Sabancı, "Son 30 Yılın En İyisi"
ASLIHAN KORUYAN SABANCI 
ASLIHAN KORUYAN SABANCI 
ASLIHAN KORUYAN SABANCI 
ASLIHAN KORUYAN SABANCI 
ASLIHAN KORUYAN SABANCI 
ASLIHAN KORUYAN SABANCI 

Sağlıklı yaşam ve gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinden Aslıhan Koruyan Sabancı, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen uluslararası törende gurur verici bir başarıya imza attı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yüksek himayelerinde, Village International de la Gastronomie kapsamında gerçekleştirilen World Gourmand "Best of the Best 30 Years Special Awards" (Son 30 Yılın En İyileri Özel Ödülleri) töreninde Sabancı, "Best of the Best For Your Career" (Uluslararası Kariyer Başarı Ödülü) ile taltif edildi.

"Büyük Bir Onur Duyuyorum"

Dünyanın önde gelen akademisyenleri, yazarları ve şeflerinin bir araya geldiği törenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Aslıhan Koruyan Sabancı, bu anlamlı ödüle layık görülmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur yaşadığını belirtti. Sabancı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yüksek himayelerinde; dünyanın en büyük uluslararası mutfak diplomasisi ve dünya gastronomileri buluşması olarak tanımlanan Village International de la Gastronomie kapsamında düzenlenen törende bu prestijli ödülü almaktan büyük mutluluk duydum." Sabancı, bu özel günde kendisini yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçiliği Müsteşarı Aytaç Öztürk’e tebrikleri için teşekkürlerini iletirken, ödülü takdim eden World Gourmand Cookbook Awards Başkanı Edouard Cointreau’ya da şükranlarını sundu. Uluslararası mutfak diplomasisinin en önemli buluşmalarından biri sayılan organizasyonda Türkiye’yi başarıyla temsil eden Sabancı’nın bu ödülü, gastronomi ve sağlıklı yaşam alanındaki uzun soluklu kariyerinin ve uluslararası alandaki katkılarının bir tescili niteliğini taşıyor.

World Gourmand Özel Ödül Tören
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