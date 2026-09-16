Bieberlar'ın doğa kaçamağı...

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ve model eşi Hailey Bieber, şehir hayatının karmaşasından uzaklaşarak doğayla iç içe romantik bir kamp tatiline çıktı. Çift, kamp kaçamaklarından samimi ve eğlenceli kareleri takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda Hailey Bieber’ın bir derenin kenarında, taşların üzerinde poz verdiği ve neşeli halleri dikkat çekti. Spor tarzı ve makyajsız, doğal güzelliğiyle göz dolduran Hailey, güneşli havanın ve temiz havanın tadını çıkardı. Çiftin gündüz saatlerinde dere kenarında vakit geçirip doğa yürüyüşleri yaptığı görüldü. Kampın akşam saatlerinde ise romantik anlar ön plana çıktı. Soğuyan havayla birlikte kalın kıyafetler, bereler ve battaniyelere sarınan ünlü çift, birbirlerine sarılarak çektirdikleri samimi selfie ile takipçilerinin beğenisini topladı. Justin Bieber’ın renkli beresi ve kapüşonlu tarzı ile Hailey’nin kırmızı kapüşonlu sweat’i içindeki doğal halleri kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, yoğun iş temposuna kısa bir ara veren ikilinin bu huzurlu ve samimi hallerine övgüler yağdırdı.