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Toplusoy'un Mardin tarzı...

Suzan Toplusoy, Mardin'de katıldığı kına gecesinde giydiği geleneksel kıyafetle göz kamaştırdı.

Giriş: 10 Eylül 2026, Perşembe 09:31
Toplusoy'un Mardin tarzı...
SUZAN TOPLUSOY
SUZAN TOPLUSOY
SUZAN TOPLUSOY
SUZAN TOPLUSOY
SUZAN TOPLUSOY, SEDEF İYBAR
SUZAN TOPLUSOY
SUZAN TOPLUSOY
SUZAN TOPLUSOY
Toplusoy'un Mardin tarzı...
SUZAN TOPLUSOY
SUZAN TOPLUSOY
SUZAN TOPLUSOY
SUZAN TOPLUSOY
SUZAN TOPLUSOY, SEDEF İYBAR
SUZAN TOPLUSOY
SUZAN TOPLUSOY
SUZAN TOPLUSOY

İş insanı Suzan Toplusoy, katıldığı bir kına gecesinde giydiği kıyafetle Mardin’in tarihi atmosferine damga vurdu. Şehrin otantik dokusunu modern bir yorumla birleştiren Toplusoy, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Toplusoy'un bu özel gece için tercihi, Mardin’in geleneksel el sanatlarını ve motiflerini yansıtan, ancak çağdaş çizgilerle harmanlanmış özel tasarım bir elbise oldu. Beyaz kumaş üzerine işlenen canlı renkli ve karmaşık geleneksel desenler, elbiseye hem zarif hem de dikkat çekici bir hava kattı. Kombinini tamamlayan baş aksesuarları ise Toplusoy'un tarzını daha da güçlendirdi. Başındaki geleneksel örtü ve alın süslemesi, Mardin’in kültürel mirasına bir saygı duruşu niteliğindeydi. Altın takılar ve diğer aksesuarlar, geleneksel ile modernin mükemmel uyumunu sergiledi. Bu özel gece, cemiyet ve iş dünyasının da yoğun ilgisini çekti. Birçok tanınmış isim, dostlarının bu mutlu gününde yanında olmak ve Mardin'in eşsiz güzelliklerini keşfetmek için kente geldi. Renkli görüntülerin ve samimi sohbetlerin yaşandığı gecede, davetliler unutulmaz anılar biriktirdiler. Suzan Toplusoy'un Mardin kına gecesindeki bu özel tercihi, sadece bir kıyafet seçimi olmanın ötesinde, Türkiye'nin zengin kültürel mirasının modern yaşamla nasıl bütünleşebileceğinin de güzel bir örneği oldu. Toplusoy, tarzıyla hem gelenekleri yaşatmaya hem de yenilikçi bakış açısını sergilemeye devam ediyor.

Suzan Toplusoy mardin TARZ
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