"En İyi Arkadaşım!"

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Elif Dürüst, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. Dürüst, yakın arkadaşıyla birlikte çektirdiği samimi bir fotoğrafı "My best friend" notuyla paylaştı. Fotoğrafta, Elif Dürüst ve Esra Tümen'in oldukça keyifli ve mutlu oldukları görüldü. İkilinin bu samimi pozu, takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak Dürüst'ün takipçilerini sevindirdi. Elif Dürüst'ün bu paylaşımı, dostluğun ve yakın ilişkilerin önemini bir kez daha vurguladı. Takipçileri, Dürüst ve arkadaşının bu güzel anını paylaşarak onlara mutluluk dilediler.