Eczacıbaşı'nın 'Kahire' karesi...

İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra sanata ve fotoğrafa olan tutkusuyla da bilinen Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, objektifine yansıyan hayatın içinden samimi anlarla sanatseverleri etkilemeye devam ediyor. Eczacıbaşı'nın Mısır gezisinde Kahire sokaklarında yakaladığı bu özel kare, belgesel fotoğrafçılığına ve insan hikâyelerine olan ilgisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kahire’nin gece ışıklarında çekilen karede, tezgâhındaki taze limonların başında duran genç bir adam ile hemen arkasında kepenkleri kapalı bir dükkânın önünde oturan yaşlı bir kadının sessiz ve doğal iletişimi dikkat çekiyor. Sokakların doğal akışını, insanların yaşadıkları mekânlarla kurdukları bağı ve tekrarlanamaz anları fotoğraflamayı seven Eczacıbaşı, bu karede de Doğu’nun gizemli ve sıcak atmosferini ustalıkla kadrajına taşıyor.

Yıllara Yayılan Bir Fotoğraf Tutkusu

Bülent Eczacıbaşı için fotoğraf çekmek sadece bir hobinin ötesinde, zihni dinlendiren ve dünyayı farklı açılardan gözlemleme imkanı sunan derin bir tutku. Yaklaşık 50 yıl boyunca çektiği fotoğrafları geniş kitlelerle paylaşmayıp arşivleyen ve daha sonra bu birikimini "Yoldan" gibi prestijli fotoğraf kitapları ve sergiler aracılığıyla sanatseverlerle buluşturan Eczacıbaşı, insan odaklı sokak fotoğrafçılığıyla tanınıyor. İş yaşamının yoğun temposunda deklanşöre basarak anı ölümsüzleştiren Eczacıbaşı, İstanbul Modern gibi Türkiye'nin öncü modern sanat kurumlarının kurulmasına liderlik etmenin yanı sıra, kendi kişisel sanat üretimiyle de Türkiye'de kültür-sanat hayatına ilham vermeyi sürdürüyor. Kahire'den yansıyan bu kare de onun "hayatın akışındaki insanı" arayan belgesel tarzının en güzel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.