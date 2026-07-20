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"Yalıda oturmak çok kötü, kimse imrenmesin!"

"Bir Can Bir Candır Derneği" Başkanı Derin Mermerci, katıldığı yayında ezber bozdu: "Yalıda oturmak çok kötü, kimse imrenmesin" diyen Mermerci, çantasından Kur'an-ı Kerim, tespih ve zikirmatiği eksik etmediğini açıklayarak manevi dünyasının kapılarını araladı.

Giriş: 20 Temmuz 2026, Pazartesi 09:45
"Yalıda oturmak çok kötü, kimse imrenmesin!"
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
"Yalıda oturmak çok kötü, kimse imrenmesin!"
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden, aynı zamanda "Bir Can Bir Candır Derneği" Başkanı olan Derin Mermerci, Emel Özuğur’un YouTube'da yayınlanan "Emel Özuğur ile Yargısız" programına konuk oldu. Programda samimi ve ezber bozan açıklamalarda bulunan Mermerci, lüks yaşama ve inanç dünyasına dair sözleriyle sosyal medyada gündem yarattı. Sosyal medyada beğeni toplayan program kesitlerinde Derin Mermerci'nin lüks konutlara bakışı dikkat çekti. "Yalıda oturmak çok kötü! Kimse imrenmesin!" diyerek alışılagelmişin dışında bir yorumda bulunan ünlü isme takipçilerinden destek gecikmedi. İzleyiciler, Mermerci’nin "yalı" kavramını bir statü göstergesi olarak değil, sadece bir barınma ihtiyacı olarak görmesini "gerçek bir sindirilmişlik ve mütevazılık örneği" olarak yorumladı. Programın yayınlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Derin Mermerci’ye övgüler yağdırdı. Takipçileri, Mermerci’nin bu kadar inançlı ve mütevazi olduğunu bilmediklerini belirterek, hayata ve özellikle sokak hayvanlarına ("masum canlara") verdiği desteklerden ötürü kendisine teşekkür mesajları paylaştı.

Bir Can Bir Candır Derneği derin mermerci
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