Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden, aynı zamanda "Bir Can Bir Candır Derneği" Başkanı olan Derin Mermerci, Emel Özuğur’un YouTube'da yayınlanan "Emel Özuğur ile Yargısız" programına konuk oldu. Programda samimi ve ezber bozan açıklamalarda bulunan Mermerci, lüks yaşama ve inanç dünyasına dair sözleriyle sosyal medyada gündem yarattı. Sosyal medyada beğeni toplayan program kesitlerinde Derin Mermerci'nin lüks konutlara bakışı dikkat çekti. "Yalıda oturmak çok kötü! Kimse imrenmesin!" diyerek alışılagelmişin dışında bir yorumda bulunan ünlü isme takipçilerinden destek gecikmedi. İzleyiciler, Mermerci’nin "yalı" kavramını bir statü göstergesi olarak değil, sadece bir barınma ihtiyacı olarak görmesini "gerçek bir sindirilmişlik ve mütevazılık örneği" olarak yorumladı. Programın yayınlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Derin Mermerci’ye övgüler yağdırdı. Takipçileri, Mermerci’nin bu kadar inançlı ve mütevazi olduğunu bilmediklerini belirterek, hayata ve özellikle sokak hayvanlarına ("masum canlara") verdiği desteklerden ötürü kendisine teşekkür mesajları paylaştı.