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St. Tropez'de keyifli tatil...

Şebnem Çapa, eşi Celal Çapa ve yakın dostları Sernur Çiftçi ile Sedef İybar'la birlikte çıktığı St. Tropez tatilinden keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 18 Temmuz 2026, Cumartesi 08:58
St. Tropez'de keyifli tatil...
ŞEBNEM ÇAPA, SERNUR ÇİFTÇİ, SEDEF İYBAR
ŞEBNEM ÇAPA, SERNUR ÇİFTÇİ, SEDEF İYBAR
ŞEBNEM ÇAPA, SERNUR ÇİFTÇİ, SEDEF İYBAR
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
St. Tropez'de keyifli tatil...
ŞEBNEM ÇAPA, SERNUR ÇİFTÇİ, SEDEF İYBAR
ŞEBNEM ÇAPA, SERNUR ÇİFTÇİ, SEDEF İYBAR
ŞEBNEM ÇAPA, SERNUR ÇİFTÇİ, SEDEF İYBAR
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA

Cemiyet hayatının tanınan simalarından Şebnem Çapa, yakın dostlarıyla birlikte gerçekleştirdiği keyifli tatil anlarından kesitleri sosyal medya hesabından paylaştı. Fransa’nın dünyaca ünlü tatil beldesi St. Tropez’de bir araya gelen grupta, Şebnem Çapa'nın yanı sıra yakın arkadaşları Sernur Çiftçi ve Sedef İybar yer aldı. Şebnem Çapa, eşi Celal Çapa ile birlikte çıktığı tatilde dostlarıyla geçirdiği o özel anları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafların altına, "Canım arkadaşlarımla paylaşılan keyifli anlardan minik hatıralar" notunu düşen Çapa’nın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Şıklıklarıyla göz kamaştıran dostların neşeli ve samimi halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

St. Tropez Sernur Çiftçi Şebnem Çapa
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