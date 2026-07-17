Sabancı'ya 'Küresel Prestij Ödülü'

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, küresel iş dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Academy of International Business (AIB) tarafından "2026 AIB Fellows International Executive of the Year" (Yılın Uluslararası İş İnsanı) ödülüne layık görüldü. 90’dan fazla ülkeden 4 bine yakın üyesi ve 100’den fazla kıdemli üyesi (Senior Fellow) bulunan akademi, bu prestijli ödülü Sabancı'ya sürdürülebilirlik vizyonu, toplumsal gelişime sunduğu katkılar ve kadın liderliği alanındaki öncü çalışmaları nedeniyle takdim etti. İngiltere’nin Manchester kentinde, yaklaşık 1.400 davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen görkemli törende ödülünü alan Güler Sabancı, yaptığı konuşmada liderliğin ve başarının ekip işi olduğuna vurgu yaptı. Sabancı, "Liderlik tek kişilik bir yolculuk değildir" diyerek, kalıcı başarının ancak ortak amaçlar etrafında birleşen, güven temelli doğru ekiplerle mümkün olabileceğini belirtti. Kendi liderlik serüveninden yola çıkarak; kuşaklar arası değişim, güven, ekip çalışması, kurumsallaşma ve geleceğin liderliği üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. AIB 2026'nın bu yılki ana teması olan "Generational Shifts and International Business" (Nesiller Arası Değişimler ve Uluslararası İş Dünyası) kapsamında da bir konuşma yapan Güler Sabancı, daha kapsayıcı, yenilikçi ve dayanıklı bir gelecek inşa etmek için gençlerin, teknolojinin ve kadın liderliğinin üstlendiği kritik role dikkat çekti. İş dünyasındaki vizyoner duruşu ve toplumsal kalkınmaya olan destekleriyle tanınan Sabancı'nın bu başarısı, uluslararası arenada bir kez daha büyük takdir topladı.