Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Güncel
Güncel

Sabancı'ya 'Küresel Prestij Ödülü'

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, sürdürülebilirlik vizyonu, toplumsal gelişim ve kadın liderliğine yaptığı öncü katkılarla dünya çapında prestije sahip "2026 AIB Fellows International Executive of the Year" ödülüne layık görüldü.

Giriş: 17 Temmuz 2026, Cuma 10:34
Sabancı'ya 'Küresel Prestij Ödülü'
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
Sabancı'ya 'Küresel Prestij Ödülü'
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, küresel iş dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Academy of International Business (AIB) tarafından "2026 AIB Fellows International Executive of the Year" (Yılın Uluslararası İş İnsanı) ödülüne layık görüldü. 90’dan fazla ülkeden 4 bine yakın üyesi ve 100’den fazla kıdemli üyesi (Senior Fellow) bulunan akademi, bu prestijli ödülü Sabancı'ya sürdürülebilirlik vizyonu, toplumsal gelişime sunduğu katkılar ve kadın liderliği alanındaki öncü çalışmaları nedeniyle takdim etti. İngiltere’nin Manchester kentinde, yaklaşık 1.400 davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen görkemli törende ödülünü alan Güler Sabancı, yaptığı konuşmada liderliğin ve başarının ekip işi olduğuna vurgu yaptı. Sabancı, "Liderlik tek kişilik bir yolculuk değildir" diyerek, kalıcı başarının ancak ortak amaçlar etrafında birleşen, güven temelli doğru ekiplerle mümkün olabileceğini belirtti. Kendi liderlik serüveninden yola çıkarak; kuşaklar arası değişim, güven, ekip çalışması, kurumsallaşma ve geleceğin liderliği üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. AIB 2026'nın bu yılki ana teması olan "Generational Shifts and International Business" (Nesiller Arası Değişimler ve Uluslararası İş Dünyası) kapsamında da bir konuşma yapan Güler Sabancı, daha kapsayıcı, yenilikçi ve dayanıklı bir gelecek inşa etmek için gençlerin, teknolojinin ve kadın liderliğinin üstlendiği kritik role dikkat çekti. İş dünyasındaki vizyoner duruşu ve toplumsal kalkınmaya olan destekleriyle tanınan Sabancı'nın bu başarısı, uluslararası arenada bir kez daha büyük takdir topladı.

Sabancı Vakfı güler sabancı Academy of International Business
Paylaş

İlginizi Çekebilir

Teknede doğum günü kutlaması...
Güncel

Teknede doğum günü kutlaması...

Evelize Kosif, yeni yaşını eşi Hakan Kosif ve çocuklarıyla birlikte çıktığı mavi turda, teknede düzenlenen sürpriz bir pastayla kutladı.
Koçibey iş başında...
Güncel

Koçibey iş başında...

İç mimar Alara Koçibey, Bodrum'da uzun süredir üzerinde çalıştığı villa projesinin şantiyesinden ilk kareleri paylaştı; kurulum aşamasına geçilen lüks projenin detayları büyük merak uyandırdı.
Sabancı'nın şık yaz tatili...
Güncel

Sabancı'nın şık yaz tatili...

Cemiyet hayatının stil öncüsü Arzu Sabancı, Ege koylarında çıktığı tekne tatilinden paylaştığı iddialı ve zarif karelerle sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Yunanistan'da eğlenceli tur...
Güncel

Yunanistan'da eğlenceli tur...

Etel Baler, Yunanistan tatilinde tercih ettiği mint yeşili motoru ve onunla birebir uyumlu çabasız şıklığıyla Ege kıyılarında adeta rüzgar estirdi.
Yalıkavak'ta sanat dolu davet
Güncel

Yalıkavak'ta sanat dolu davet

Bodrum’un eşsiz atmosferinde, MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak’ta gerçekleşen özel davet, seçkin konukların katılımıyla unutulmaz bir geceye dönüştü.
Fethiye'de romantik tatil...
Güncel

Fethiye'de romantik tatil...

İş insanı Allan Hakko ile oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar, gözlerden uzak tatil rotasını Fethiye’ye çevirdi. Deniz üstünde eğlenceli anlar yaşayan çift, uyumları ve mutluluklarıyla göz kamaştırdı.
Ailece yaz keyfi...
Güncel

Ailece yaz keyfi...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan, eşi Engin Altan Düzyatan ve çocuklarıyla çıktığı yaz tatilinden aşk ve huzur dolu kareler paylaştı.
Mermerci’den ablasına özel kutlama...
Güncel

Mermerci’den ablasına özel kutlama...

Derin Mermerci, ablası Yosun Reza’nın yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesaj ve şık bir kareyle kutladı.
Sabancı Vakfı’ndan küresel başarı...
Güncel

Sabancı Vakfı’ndan küresel başarı...

OECD’nin prestijli kalkınma raporunda Türkiye’yi temsil eden tek vakıf olma başarısını sürdüren Sabancı Vakfı, İstanbul’da dev bir uluslararası zirveye ev sahipliği yaptı.
"Cennet'e uğradım"
Güncel

"Cennet'e uğradım"

Melisa Sabancı Tapan'ın "Cennet" paylaşımları sosyal medyayı salladı: Hem duru güzelliği hem de kırmızı bikinili neşeli dansıyla dikkat çekti.
Koç ve Keçeli dostluğu ortaklığa dönüştü
Güncel

Koç ve Keçeli dostluğu ortaklığa dönüştü

Koç ve Keçeli aileleri arasındaki dostluk ve ticari ilişkiler yeni bir lüks konut projesinde ortaklığa dönüştü.
Sevgilisiyle Bodrum sularında...
Güncel

Sevgilisiyle Bodrum sularında...

Bodrum’da tatil sezonunu açan iş insanı Metin Şen, sevgilisi Pınar Aydın ile birlikte Türkbükü’nde objektiflere takıldı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.