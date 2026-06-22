Kosif'ten ‘Ruhun Fısıltısı’

Cemiyet hayatının sanata, felsefeye ve edebiyata olan tutkusuyla tanınan ismi Melda Kamhi Kosif, okuyucularını derin bir içsel yolculuğa davet ettiği üçüncü kitabı ‘Ruhun Fısıltısı’ ile yeniden edebiyat dünyasında ses getiriyor. İlk kitabı ‘Aynalı Tılsımlar Dükkanı’ ve ardından Destek Yayınları’nın felsefe serisi için kaleme aldığı çalışmasıyla büyük beğeni toplayan yazar, yeni eseriyle okuru insanın kendisiyle kurduğu bağı sorgulamaya davet ediyor. Yeni kitabının hazırlık sürecini ve çıkış noktasını anlatan Melda Kamhi Kosif, ‘Ruhun Fısıltısı’nın uzun yıllara dayanan kişisel gözlemlerin ve tuttuğu notların bir meyvesi olduğunu belirtiyor. Amacının okuyucuya hazır cevaplar sunmaktan ziyade, yeni pencereler açmak olduğunu vurgulayan Kosif, süreci şu sözlerle özetliyor: "Ruhun Fısıltısı, yıllar boyunca tuttuğum notların, gözlemlerimin ve hayat üzerine yaptığım sorgulamaların bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Amacım cevaplar vermekten çok, okuyucunun kendi hayatına farklı bir açıdan bakmasına alan açabilmekti." Kendi içsel yüzleşmelerinden ve hayata dair çıkarımlarından da samimiyetle bahseden ünlü yazar, zaman içinde kontrolü bırakmayı ve hayatı olduğu gibi kabul etmeyi öğrendiğini ifade ediyor. İnsanın kendisini dönüştürmesinin yolunun önce kendini anlamasından geçtiğini söyleyen Kosif, "Yıllar içinde mükemmel olmaya çalışmak yerine daha gerçek olmayı öğrendim. Beni geliştiren şeylerin sadece başarılarım değil, zorlandığım dönemler olduğunu da görüyorum" diyerek hayata dair önemli bir farkındalığın altını çiziyor.

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