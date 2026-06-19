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İlham veren yaz kombinleri

Cemiyet hayatının stil ikonu Yasemin Ergene, sosyal medyada paylaştığı son ayna pozlarıyla yaz modasının şifrelerini verdi. Klasik parçaları modern dokunuşlarla harmanlayan Ergene, çabasız şıklığın formülünü farklı kombinlerle gözler önüne serdi.

Giriş: 19 Haziran 2026 Cuma 09:31 Güncelleme: 19 Haziran 2026 Cuma 09:31
İlham veren yaz kombinleri

Cemiyet hayatının en stil sahibi ve yakından takip edilen isimlerinden biri olan Yasemin Ergene, sosyal medya hesabından paylaştığı ayna pozlarıyla yaz modasına yön vermeye devam ediyor. Kendine has rafine stili, sadeliği ve modern dokunuşları bir araya getirme becerisiyle her dönem beğeni toplayan Yasemin Hanım, son paylaşımlarında hem gündüz konforunu hem de gece şıklığını yansıtan dört farklı kombin alternatifi sundu. Ergene'nin paylaşımlarını incelediğimizde üzerine ince siyah desenler barındıran açık sarı tonlarında askılı mini bir elbise tercih ediyor. Elbisenin feminen ve soft havasını, omuzlarına rahat bir tavırla attığı oversize siyah deri ceket ile dengeleyerek cool bir görünüm yakalamış. Bu çabasız şıklığı ise arkası açık alçak topuklu siyah babetler/ayakkabılar ile tamamlamış. Bir başka ayna pozunda giyindiği modası asla geçmeyen "küçük siyah elbise" Yasemin Hanımın yorumuyla yeniden hayat buluyor. İp askılı, göğüs dekolteli ve asimetrik kesim etek ucuna sahip bu mini siyah elbiseyi, yılan derisi desenli portföy bir çanta ile hareketlendirmiş. Siyah güneş gözlükleri ve şık topuklu ayakkabılarıyla görünümünü tamamlayan Ergene, çabasız lüksün tanımını yapıyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan konforlu sokak stili ise Yasemin Ergene'nin kombiniyle hayat buluyor. Ergene, basic beyaz oversize bir tişörtü, siyah mini bir etekle kombinleyerek minimalist akımın en net örneğini sergiliyor. Stil sahibi Yasemin Ergene paylaştığı bu görünümlerle doğru parçalar bir araya getirildiğinde hem konforlu hem de son derece lüks bir görünüme kavuşulabileceğinin şifrelerini bir kez daha vermiş oldu.

Yasemin Ergene stil Moda

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Cemiyet hayatının stil ikonu Yasemin Ergene, sosyal medyada paylaştığı son ayna pozlarıyla yaz modasının şifrelerini verdi. Klasik parçaları modern dokunuşlarla harmanlayan Ergene, çabasız şıklığın formülünü farklı kombinlerle gözler önüne serdi.
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