Amalfi kıyılarında İtalyan esintisi...

Cemiyet hayatının şık ve zarif isimlerinden Elif Dürüst, yaz sezonunu İtalya’nın göz kamaştıran Amalfi kıyılarında açtı. Tarihi dokusu ve eşsiz manzaralarıyla ünlü bölgede tatil yapan Dürüst, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adeta nefes kesti. Amalfi’nin dar ve tarihi taş sokaklarında yürürken poz veren Elif Dürüst, zahmetsiz şıklığıyla göz doldurdu. Dantel detaylı, uçuş uçuş saten bej elbisesini büyük siyah bir örgü çanta, şık güneş gözlükleri ve spor ayakkabılarla tamamlayan sosyetik güzel, sokak stilindeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Saçlarını doğal bir topuz yapan Dürüst, tarihi İtalyan mimarisinin gölgesinde tam bir Akdeniz kadını portresi çizdi. Kısa sürede büyük beğeni toplayan bu kareler, Elif Dürüst’ün takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı. Cemiyetin stil ikonu, tatil stiliyle bu yazın modasına yön vereceğinin sinyallerini şimdiden verdi.