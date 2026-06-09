Boyner ikizlerinin "Sarı" pozu...

İş dünyası ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Cem Boyner’in ikiz kızları Ayşe ve Elif Boyner, sosyal medyada paylaştıkları samimi ve neşeli karelerle dikkat çekti. Kendine has bohem çizgileri, doğal kumaşları ve özgün tasarımlarıyla moda dünyasında büyük beğeni toplayan Faraway markasının kurucusu Ayşe Boyner, yeni koleksiyon heyecanını ikizi Elif Boyner ile paylaştı. Ayşe Boyner, sosyal medya hesabından paylaştığı aynadan selfie karelerinde, ikizi Elif Boyner ile birlikte kamera karşısına geçti. Markanın yeni sezon tasarımlarını üzerlerinde taşıyan ikizlerin uyumu göz doldurdu. Ayşe Boyner, paylaştığı bu neşeli karelerin altına "Wearing the colour of joy" (Neşenin rengini giymek) notunu düşerek, sarı rengin ve yeni tasarımların enerjisini takipçileriyle paylaştı. Faraway ve Communite Store etiketleriyle paylaşılan fotoğraflarda, ikizlerin birbirine sarılarak verdikleri pozlar, aralarındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Ayşe Boyner’in sürdürülebilir ve zamansız moda anlayışını yansıtan koleksiyonu, hem rahatlığı hem de yaz enerjisini mağaza atmosferine taşımış görünüyor.