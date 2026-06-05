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New York'ta aile saadeti...

Deniz Hakko, ailesiyle birlikte çıktığı New York tatilinden neşeli anları takipçileriyle paylaştı. Şehrin tarihi kırmızı tuğlalı binaları önünde çekilen neşeli aile pozu, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Giriş: 05 Haziran 2026 Cuma 09:53 Güncelleme: 05 Haziran 2026 Cuma 11:36
New York'ta aile saadeti...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Can Hakko ve eşi Deniz Hakko, ailece çıktıkları New York tatilinden neşeli anları takipçileriyle paylaştı. Şehrin tarihi kırmızı tuğlalı binaları önünde çekilen neşeli aile pozu, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Deniz Aktaş, eşi ve sevimli oğulları Leo ile birlikte New York City sokaklarında mutluluk saçtı. Aktaş, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bu keyifli kareye, "Back where it all started with our favorite little one" (En sevdiğimiz küçük değerlimizle her şeyin başladığı yerdeyiz) notunu düşerek New York'un aile tarihlerindeki özel yerine vurgu yaptı. Fotoğrafta neşeli tavırlarıyla dikkat çeken ailenin minik üyesi Leo'nun sevimli gözlükleri ve sempatik halleri ise takipçilerin odak noktası oldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma, cemiyet ve sosyal medya dünyasından tanıdık isimler de sessiz kalmadı. Babaanne Bettina Hakko, "Sizi 3 kişi ve küçük Leo'yu dünyayı keşfederken izlemeye doyamıyorum" yorumunu yaparken, diğer yakın dostları da Leo'yu "En tatlı yolculuk arkadaşı" olarak nitelendirdi. Gözlerden uzak ama samimi yaşantılarıyla takdir toplayan Hakko ailesinin New York macerası, takipçileri tarafından beğeni ve nazar boncuğu emojileriyle ödüllendirildi.

newyork canhakko denizhakko

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