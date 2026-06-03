100'üncü yıla Tarkan'lı kutlama...

Türk iş dünyasının asırlık çınarı Koç Topluluğu, 100’üncü kuruluş yıl dönümünü başkentte dev bir organizasyonla taçlandırıyor. Megastar Tarkan, Koç Topluluğu’nun 100. yıl kutlamaları kapsamında 5 Haziran’da Ankara’da sahne alacak. Ankara Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek bu tarihi konser, şimdiden büyük bir heyecan yarattı. Merakla beklenen dev etkinliğe dair ilk resmi açıklama hem Megastar Tarkan’ın hem de Koç Holding’in resmi sosyal medya hesaplarından yapıldı. Tarkan, hayranlarını heyecanlandıran konser afişini paylaşırken gönderisine, "Görüşürüz Ankara" notunu düştü. Ankara Millet Bahçesi’nde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak olan konsere katılım ücretsiz olacak. Ancak etkinlik alanı güvenliği ve düzeni için sınırlı sayıda dağıtılacak davetiyelerin 2 Haziran itibarıyla erişime açılacağı belirtildi. Başkentlilerin ve çevre illerdeki Tarkan hayranlarının biletlere yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Ocak ayında İstanbul’da gerçekleştirdiği kapalı gişe konserleriyle uzun süren sahne sessizliğini bozan ve hayranlarıyla hasret gideren Megastar, bu kez Koç Topluluğu’nun 100 yıllık gurur tablosuna ortak olmak için Ankara’da sahnede olacak.