Güncel

100'üncü yıla Tarkan'lı kutlama...

İstanbul’daki kapalı gişe konserlerinin ardından uzun süren sessizliğini bozan Tarkan, bu kez Koç Topluluğu’nun 100. yıl kutlamaları için 5 Haziran’da Ankara’da sahne alacak.

Giriş: 03 Haziran 2026 Çarşamba 10:46 Güncelleme: 03 Haziran 2026 Çarşamba 11:36
100'üncü yıla Tarkan'lı kutlama...

Türk iş dünyasının asırlık çınarı Koç Topluluğu, 100’üncü kuruluş yıl dönümünü başkentte dev bir organizasyonla taçlandırıyor. Megastar Tarkan, Koç Topluluğu’nun 100. yıl kutlamaları kapsamında 5 Haziran’da Ankara’da sahne alacak. Ankara Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek bu tarihi konser, şimdiden büyük bir heyecan yarattı. Merakla beklenen dev etkinliğe dair ilk resmi açıklama hem Megastar Tarkan’ın hem de Koç Holding’in resmi sosyal medya hesaplarından yapıldı. Tarkan, hayranlarını heyecanlandıran konser afişini paylaşırken gönderisine, "Görüşürüz Ankara" notunu düştü. Ankara Millet Bahçesi’nde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak olan konsere katılım ücretsiz olacak. Ancak etkinlik alanı güvenliği ve düzeni için sınırlı sayıda dağıtılacak davetiyelerin 2 Haziran itibarıyla erişime açılacağı belirtildi. Başkentlilerin ve çevre illerdeki Tarkan hayranlarının biletlere yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Ocak ayında İstanbul’da gerçekleştirdiği kapalı gişe konserleriyle uzun süren sahne sessizliğini bozan ve hayranlarıyla hasret gideren Megastar, bu kez Koç Topluluğu’nun 100 yıllık gurur tablosuna ortak olmak için Ankara’da sahnede olacak.

tarkan Koç Holding Millet Bahçesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel 100'üncü yıla Tarkan'lı kutlama...

İstanbul’daki kapalı gişe konserlerinin ardından uzun süren sessizliğini bozan Tarkan, bu kez Koç Topluluğu’nun 100. yıl kutlamaları için 5 Haziran’da Ankara’da sahne alacak.
Güncel Dostlarını Boğaz'da ağırladı

Markasının yurt dışı lansmanlarının ardından İstanbul’a dönen Caroline Koç, global markaların yaratıcı dünyasından yakın dostlarını tarihi Halas Gemisi’nde ağırlayarak Boğaz’da unutulmaz bir davete imza attı.

Tatil Aksoy Ailesi, Bodrum'da...

Bodrum'da demirli özel teknelerinde tatil yapan Batu-Gözde Aksoy çifti, keyifli bir akşam yürüyüşü sırasında HT Kulüp objektifine yansıdı.
Güncel Küresel moda dünyası İstanbul’da buluştu

Küresel moda endüstrisinin en prestijli yayınlarından Business of Fashion (BoF), İstanbul'da düzenlenen özel bir etkinlikte iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.
Jet Set 'JLO' New York metrosuna bindi

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, önceki gün New York metrosuna binerek yolcuları şaşırttı.
Güncel Küresel zirveye 'Sabancı' damgası

Sabancı Vakfı, dünya genelinden 900 katılımcıyı buluşturan Philea Forum 2026’da Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Genel Müdür Nevgül Bilsel Safkan liderliğinde güçlü bir temsil gerçekleştirdi.
Güncel Travis Scott'ı dinlediler

Dünyanın en büyük R&B ve hip hop yıldızlarından Travis Scott, uzun süredir beklenen Türkiye konserinde binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşattı.

Magazin Hattı Polat’tan sezona damga vuran koleksiyon...

Rabia Polat, yeni sezon deri ve süet koleksiyonunu Etiler'de düzenlenen özel bir davetle tanıttı.
Güncel 'Skandinav Kaçışı'

Bettina Machler, Şebnem Çapa, Zeynep Çarmıklı ve Ahu Has, İskandinavya’nın büyüleyici doğasında bir araya gelerek keyifli bir tatil yaptı.
Tatil Bodrum’da aşk tazeliyorlar...

Bodrum'da aşk tazeleyen Cem Hakko ve sevgilisi Nazlı Kayaarslan, lüks teknelerinde keyifli bir gün geçirdi.

Tatil İş dünyasında Bodrum molası...

İş dünyasının önde gelen başarılı iş insanlarından Ferit Şahenk, dostlarıyla Bodrum'da objektiflere yansıdı.
Mekanlar İstanbul’un gastronomik ikonu...

Rafine dünya mutfağını yaratıcı "Small Plates" seçkisi ve taş fırın pizzettalarıyla buluşturan Dandy, şehrin sosyal ritmini yeniden yazıyor...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.