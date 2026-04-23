Bebeğiyle çekim yaptı

Anne Ayşe Boyner, zahmetsiz şıklık ilkesinden vazgeçmeyen markasının yeni koleksiyonunu oğlu Rafael Rumi ile birlikte tanıttı. Boyner, ilhamını Amerika çöllerinden Rocky Dağları’nın doğusu boyunca uzanan Büyük Ovalar’a kadar uzanan topraklardan alan markasınının yeni sezondan seçtiği favori parçalarını fotoğrafladı. Kendine has tarzıyla markasının çekimlerinde sık sık yer alan Ayşe Hanım, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak koleksiyonu tanıttı. Oğluyla birlikte evlerinin bahçesinde doğal bir çekim gerçekleştiren Ayşe Boyner fotoğraflarına çok sayıda yorum yapıldı.