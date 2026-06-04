Roma'da kutlama...

Siyaset, akademi ve cemiyet hayatının tanınan simalarından Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu ile kamuoyu araştırmacısı ve siyaset danışmanı eşi Dr. İbrahim Uslu, evliliklerinde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Yıllardır süren mutlu evlilikleriyle örnek çiftler arasında gösterilen Uslu ikilisi, 30. evlilik yıl dönümlerini İtalya’nın tarihi başkenti Roma’da kutladı. Yoğun iş tempolarına romantik bir ara veren çift, kutlama için Roma'nın en prestijli ve köklü otellerinden biri olan St. Regis Otel’i tercih etti. Şehrin tarihi dokusu eşliğinde baş başa tatil yapan Zeynep Karahan Uslu ve İbrahim Uslu, otuzuncu yıllarını bu unutulmaz Roma seyahatiyle taçlandırdı. Sosyal yaşam ve akademi dünyasından dostlarının da tebrik yağmuruna tuttuğu çiftin, Roma tatilinin ardından Türkiye'deki çalışmalarına kaldıkları yerden devam edecekleri öğrenildi.