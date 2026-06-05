İş ve cemiyet dünyasını buluşturan davet...

Türkiye’nin ve İstanbul’un en köklü konaklama sembollerinden biri olan Hilton İstanbul Bosphorus, kapsamlı renovasyon sürecinin ardından dün akşam düzenlenen görkemli bir davetle kapılarını yeniden açtı. Tarihi dokusu modernize edilen otelin açılış gecesi; Hilton Başkanı ve CEO’su Christopher J. Nassetta, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Hilton Bölge Genel Müdürü Todori Kalamaris’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Açılış davetine iş, sanat, medya ve cemiyet hayatından Güler Sabancı, Tuncay Özilhan, Bülent-oya Eczacıbaşı, Çiğdem Simavi, Rıfat Elhadef gibi çok sayıda seçkin isim katıldı. Davetliler, otelin modern konforla estetiği buluşturan yeni atmosferini ilk kez deneyimleme fırsatı buldu. Ev sahipleri, gecede yaptıkları konuşmalarda Hilton İstanbul Bosphorus’un sadece bir otel değil, İstanbul’un modern tarihinin ve kültürel hafızasının önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Yenileme sürecinin, otelin köklü mirasına sadık kalınarak geleceğin trendlerine uygun şekilde tamamlandığı belirtildi.

Hakan YAĞCI