Öğle yemeği keyfi...

Cemiyet hayatının en stil sahibi ve dikkat çeken isimlerinden Derin Mermerci, aile bağlarını tazeledi. Mermerci, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Murat Aslan ve New York'ta yaşayan ablası Yosun Reza ile keyifli bir öğle yemeğinde bir araya geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı kareleRİ takipçileriyle paylaşan Derin Mermerci, sevgilisi Murat Aslan ile baş başa yemek yediği anları "Love you big Apple" notuyla paylaştı. Neşeli bir öğle yemeği yiyen çiftin keyfi oldukça yerindeydi. Derin Mermerci'nin her zamanki gibi sarı çantası, şık güneş gözlükleri ve tarzıyla dikkat çektiği masada, ikilinin uyumu gözlerden kaçmadı. Daha sonra Mermerci ve sevgilisine abla Yosun Reza'da eşlik ederek günü birlikte noktaladılar.