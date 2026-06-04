Bebek cıvıl cıvıl...

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte İstanbul’un en gözde ve elit semtlerinden Bebek, cemiyet hayatının ünlü simalarının akınına uğradı. Güneşli havanın ve eşsiz Boğaz manzarasının tadını çıkarmak isteyen hanımlar, semtin cıvıl cıvıl atmosferinde objektiflerimize yansıdı. Stilleriyle her daim göz kamaştıran isimlerinden Etel Baler, Nil Bentürk Uyguner ve Ayşe San, yaz modasının esintilerini Bebek sokaklarına taşıdı. Etel Baler yaz enerjisini yansıtan neşeli tarzı ve her zamanki zarafetiyle dikkat çekti. Semtteki kısa bir yürüyüşün ardından dostlarıyla buluşmak üzere bir kafeye geçti. Nil Bentürk Uyguner şıklığından ödün vermeyen spor-şık kombiniyle göz doldurdu. Yoğun iş temposuna Boğaz havası eşliğinde keyifli bir kahve molası verdi. Spor tarzıyla caddeye gelen Ayşe San ise uzun süre caddede dolaştı.

Ferit TUĞLUK