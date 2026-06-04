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"Kız neşesi"

"Kız neşesi bahar güneşi gibidir" diyen Melda Kosif; Pınar Sabancı, Beren Saat, Ronit Gülcan ve Sanem Tezman gibi yakın dostlarıyla şık bir açık hava davetinde buluştu. Ünlü isimlerin kahkahalarla dolu piknik keyfi büyük ilgi gördü.

Giriş: 04 Haziran 2026 Perşembe 09:35 Güncelleme: 04 Haziran 2026 Perşembe 09:38
"Kız neşesi"

Cemiyet hayatının gözde isimleri, güneşli bir bahar gününün tadını çıkarmak üzere keyifli bir açık hava davetinde bir araya geldi. Melda Kosif’in sosyal medya hesabından paylaştığı renkli kare, kısa sürede büyük ilgi topladı. Çimenlerin üzerinde kurulan şık piknik sofrası ve samimi atmosfer dikkat çekerken; davete Pınar Sabancı, Beren Saat, Maya Portakal, Nazlı Çelik, Ronit Gülcan ve Sanem Tezman, Pınar Kohen, Fulya Özkanca gibi cemiyet ile sanat hayatının birbirinden seçkin isimleri katıldı. Melda Kamhi Kosif, dostlarıyla bir arada olduğu bu özel günü şu duygusal sözlerle paylaştı: "Kız neşesi başka bir şey... Zaman bazen durur; bir çimenin üzerinde paylaşılan kahkahalarda, uzayıp giden sohbetlerde, dostluğun sıcaklığında... Güneş biraz daha parlak, hayat biraz daha hafif gelir. Kız neşesi bahar güneşi gibidir: değdiği her yeri aydınlatır. Bahar geçer belki, ama o kahkahaların bıraktığı iz kalbin bir köşesinde hep çiçek açmaya devam eder."Şıklıkları ve enerjileriyle göz kamaştıran ünlü isimlerin bu neşeli buluşması, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Dostluğun ve güzel havanın keyfini çıkaran grup, şıklıklarıyla da göz doldurdu.

meldakosif pınarsabancı

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