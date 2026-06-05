Koç Topluluğu, 100. yılında Ata'nın huzurunda...

31 Mayıs 1926'da kurucusu merhum Vehbi Koç'un ticarethanesini Ankara Ticaret Odası'na kaydettirmesiyle temelleri atılan Koç Topluluğu'nun 100. yılı kapsamında Anıtkabir'e düzenlenen ziyarette Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevî huzuruna çıkıldı. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Y. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline N. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, çalışanları, Ankara'daki bayileri ve yetkili servislerinden yaklaşık 6 bin kişi törene katıldı. Aslanlı Yol'dan yürüyüşle başlanan tören kapsamında mozoleye çelenk bırakıldı. Saygı duruşunun ardından Koç Ailesi ve beraberindeki heyet, Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni Koç Topluluğu adına Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç imzaladı.