Koç Topluluğu, 100. yılında Ata'nın huzurunda...

Jet Set

Özel gösterim

Ünlü kozmetik markası "Çünkü Biz Buna Değeriz" (Because I'm worth it) sloganının arkasındaki yaratıcı isim Ilon Specht’in ilham veren hikâyesini anlatan “The Final Copy of Ilon Specht” filmi için The Seed’de özel bir gösterim gerçekleştirdi.