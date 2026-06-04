Sanat ve zarafet aynı masada buluştu

Amerikan lüks sofra ve yaşam stili markası Juliska, Türkiye'deki ilk özel davetini Haan Bebek'te gerçekleştirdi. Markanın Türkiye yolculuğuna öncülük eden Berrin Ak'ın ev sahipliğinde düzenlenen buluşma, sanat, tasarım ve sofra kültürünü bir araya getirdi. 2001 yılında kurulan marka, el işçiliğiyle hazırlanan cam, seramik ve dekorasyon koleksiyonlarıyla dünya çapında tanınan bir yaşam stili markası olarak öne çıkıyor. Zamansız tasarım anlayışı ve yüksek işçilik kültürüyle dikkat çeken marka, Türkiye'deki ilk etkinliğinde misafirlerine estetik odaklı özel bir deneyim sundu. Davet kapsamında, markanın "Country Estate" koleksiyonundan ilham alınarak Aoi Studyo iş birliğiyle floral tasarım workshop'u gerçekleştirildi. Doğadan ilham alan yaratıcı çalışma, markanın romantik ve zarif yaşam anlayışını yansıttı. Seçkin sofra düzenlemeleri eşliğinde gerçekleşen etkinlikte konuklar hem markanın hikâyesini keşfetme hem de sanatsal bir deneyimin parçası olma fırsatı buldu. Berrin Ak'ın vizyonuyla Türkiye'ye gelen Juliska, lüks yaşam ve sofra kültürü alanında yeni bir dönemin kapılarını aralamaya hazırlanıyor.