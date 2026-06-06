Doğum günü kutlaması...

Instagram hikayesi paylaşımında Yasemin Ergene Kerem Bürsin ve yakın bir arkadaşıyla birlikte çekildikleri neşeli bir özçekimi takipçileriyle paylaştı. Ergene, Bürsin’in yeni yaşını fotoğrafın üzerine eklediği "Happy Birthday Keremim " notu, pasta ve kalp emojileriyle kutlayarak aralarındaki güçlü dostluk bağını bir kez daha gözler önüne serdi. Fotoğrafta pembe tişörtü ve spor tarzıyla dikkat çeken Kerem Bürsin’in doğum günü neşesi yüzünden okunuyordu. Güneşli bir havada, samimi bir bahçe ortamında gerçekleşen kutlamadan paylaşılan bir diğer karede ise ekibin son derece doğal ve eğlenceli anları objektife yansıdı. Siyah atleti ve siyah-beyaz puantiyeli pantolonuyla her zamanki gibi şık ve tarz görünen Yasemin Ergene'nin, Kerem Bürsin’in yanında verdiği neşeli ve şaşkınlık dolu anlık tepkisi, kutlamadaki yüksek enerjiyi ve keyifli anları ortaya koydu. Yasemin Ergene’nin yakın dostu için yaptığı bu sevgi dolu ve samimi doğum günü paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi topladı.