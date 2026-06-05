Açılışın seçkin davetlileri...

Şehrin kalbindeki ikonik otel, uzun süredir merakla beklenen kapsamlı yenilenme çalışmalarını tamamlayarak kapılarını açtı. Dün akşam düzenlenen şık bir kokteylle yeni dönemine "merhaba" diyen mekan, ilk gecesinde elit bir davetli topluluğunu ağırladı. Uluslararası otel zincirinin en üst düzey yöneticileri ile iş dünyasının önde gelen holding liderlerinin ev sahipliği yaptığı gece, kapıda başlayan sıcak bir karşılama ile start aldı. Şehrin sosyal hayatına yön veren aktörleri bir araya getiren davette, mekanın tarihi dokusuna sadık kalınarak yapılan modern dokunuşlar tam not aldı. İş dünyasının patronlarından sanat camiasının popüler simalarına, cemiyet hayatının stil sahibi isimlerinden medya yöneticilerine kadar çok sayıda seçkin konuk, gecenin ilerleyen saatlerine kadar keyifli anlar yaşadı. İstanbul'un büyüleyici manzarası eşliğinde gerçekleşen açılış, yenilenen restoran ve ortak alanların gezilmesiyle devam etti. Özel müzik dinletileri ve gurme ikramlarla renklenen davet, şimdiden yılın en ses getiren sosyal etkinlikleri arasındaki yerini aldı.

Hakan YAĞCI